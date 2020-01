Danas slavimo BOŽIĆ, a ovo su običaji vezani za NAJRADOSNIJI HRIŠĆANSKI PRAZNIK!

Najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Hristovog, 7. januara proslavljaju Srpska pravoslavna crkva i crkve koje poštuju julijanski kalendar.

Božić je hrišćanski praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista. Uglavnom se proslavlja 25. decembra po gregorijanskom kalendaru, dok crkve koje se pridržavaju julijanskog kalendara Božić obeležavaju 7. januara (tj. 25. decembra po starom kalendaru).

I dok moderni istoričari smatraju da bigodina rođenja Isusa Hrista mogla biti u opsegu od 7. do 2. godine p. n. e,tačan datum njegovog mogućeg rođenja je nepoznat.

Pošto se na ovaj dan, po verovanju hrišćana rodio Sin Božji, Isus Hrist – spasitelj sveta, Božić je praznik rađanja novog života, praznik dece i detinjstva, roditeljstva i stvaranja uopšte.

O Božiću pravoslavni hrišćani se pozdravljaju sa "Hristos se rodi" i "Vaistinu se rodi", rekao je za portal Pink.rs etnolog Dragomir Antonić.

Šta valja raditi o Božiću? Ovo su neka od narodnih verovanja:

- Sve što vam je zadavalo muke preko godine treba ujutru na Božić uraditi i to vam više neće biti problem. Na primer, ako vas muči matematika, uradite ujutru najlakši zadatak i tokom cele godine nećete imati problema. Ovo važi i za sve druge predmete i poslove.

- Vodom u kojoj je opran sud od mešenja česnice zalivale su se voćke da bi bolje rodile naredne godine ili se sipala u saksije sa cvećem da bi ono lepše cvetalo.

- Testo koje bi ostalo na rukama domaćice posle mešanja česnice, domaćica bi skidala i stavljala na voćke koje su slabo rodile, da bi naredne godine dale više ploda.

- U pojedinim krajevima se gata prema plećki od pečenice. Ako je na pečenoj plećki, kad se izvuče kost, ostalo mesa na kosti, verovalo se da će te godine stoka biti plodna.

Kako je za portal Pink.rs rekla etnolog Jovana Maretić u narodnoj tradiciji imamo tri simbola koja se vezuju za ovaj praznik. To su česnica, položajnik i pečenica.

- Česnica je neka vrsta pogače koja se priprema u našem narodu, s tim što u zavisnosti od kraja do kraja postoje različite forme česnice - objašnjava ona.

Maretić navodi da je pored česnice važan simbol Božića i položajnik.

- To je osoba koja prva uđe u kuću. Taj neko treba da ima sitninu u džepu i da je baca tamo gde domaćica sprema ručak. Treća stvar koja ima jaku simboliku za Božić jeste pečenica. To je ona pečenica koju smo spremali od Tucindana. Ona se postavlja za Božićni ručak. To je vreme kada se čitava porodica okuplja i raduje rođenju Isusa Hrista - rekla je Maretić.

Božić, Božić, blagi dan, Blagog Hrista rođendan, Božić, Božić, svetli dan, sav svetlošću obasjan...

Autor: Č.N.