ASTROLOG OTKRIVA KOJI JE ZNAK U HOROSKOPU NAŠA ZEMLJA – Evo šta čeka Srbiju i njene građane u 2020. godini (VIDEO)

Astrolog Bosiljka Veselinović kaže da nijedna godina nije tako savršena, kao i da nijedna nije ni tako katastrofalna.

- Srbija je u znaku Jarca, u podznaku Vodolija, već poslednjih 15 godina planeta Pluton donosi transformaciju zemlje i mora da dovede do nekih promena – rekla je Veselinović u Novom jutru TV Pink i uz osmeh dodala da je tajna kako se računa znak i podznak jedne zemlje.

Kako kaže, to što je Jupiter ušao u sazvežđe znaka Jarca znači to da će se pitanje sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori srediti i da će izbori biti veoma dobri.

- Doći će do velikih promena. Mnogi koji su bili u Vladi neće više biti. Pluton daje transformaciju – ocenila je Veselinović.

Kaže i da joj se sviđa maj mesec za izbore i da će pobediti Aleksandar Vučić i njegova partija i to ubedljivo i dodaje da je Srbija krenula napred.

Govoreći o polju sporta Veselinović kaže da je za nju Srbija velika zemlja jer je izrodila puno velikih ljudi.

- To je razlog da se ponosimo i da jačamo sopstveni identitet, jer je sve drugo lakše kada se to desi. Što se sporta tiče, mi smo zemlja koja zaista treba da se ponosi svim dosadašnjim uspesima, a i onima koji će biti u ovoj godini. Da će biti zlata, biće sigurno – rekla je Veselinović.

Ona je rekla i da je naš najbolji teniser Novak Đoković rođen sa misijom i da će u nekom trenutku biti predsednik Srbije.

- On je dobio zadatak, nije on samo teniser. Ja vam kažem da će on biti predsednik – kazala je Veselinović.

Koji horoskopski znakovi će prosperirati 2020. godine

- Konačno će Jarčevi prosperirati. Oni su bili u jako velikoj krizi. Oni će konačno od polovine godine pa nadalje prestati da boluju od reume i tih problema, pokrenuće se. Vodolije moraju da vode računa. Ribama će biti dobro – kazala je Veselinović.

Kako dodaje, Ovnovima će biti isto mnogo bolje, a Bikovi moraju da povedu računa.

- Biće dobro Blizancima, a biće bolje i Rakovima. Lavovima će biti fantastično – rekla je Veselinović.

Više o pomenutim temama saznajte u videu koji sledi: