Danas je Jovanjdan - Postoje običaji koje MORATE ISPOŠTOVATI i nikako ne uzimajte NOŽ U RUKE!

Takođe je ovaj datum u kalendar upisan crvenim slovom, što znači da ne treba raditi kućne, niti bilo koje druge poslove. Sveti Jovan se naziva Krstiteljem zato što je u reci Jordan krstio Isusa Hrista.

Sveti Jovan spada u četiri najčešće slave u Srba.

Na današnji dan jevanđelista i apostol Luka poželeo je da prenese telo Svetog Jovana iz Sevastije,gde ga je posekao Irod, u Antiohiju, rodno mesto Jovanovo, ali je uspeo da izmoli samo Jovanovu ruku.

Srpski narod izuzetno poštuje Svetog Jovana, pa je kao narodna izreka zabeleženo: "Nad Jovanom višeg i pribranijeg nema".

Šta je rekao sv. Jovan Krstitelj kad je prvi put video Gospoda Hrista? Rekao je proročke reči: "Gle, Jagnje Božje koje nosi grehe celoga sveta.

"Sveti Jovan Krstitelj je znao da je Hristos bez greha i da nema potrebe da bude kršten (pogružen u vodu), zašto ga je ipak krstio u Jordanu? Hristos je dvostruko bezgrešan: i kao Bog i kao Čovek, rođen od Prečiste devojke. Ali je dobrovoljno hteo da se ponizi i da dođe na krštenje, kao da je grešan - "da ispuni svaku pravdu", kako Sam kaže Preteči. I baš u momentu tog dobrovoljnog poniženja javila se slava Božja, javio se Bog na vodama reke Jordana.

Veruje se da Sveti Jovan stoji na strugi Jovanovoj, odnosno na vratima od onoga sveta i propušta duše umrlih. Pri sklapanju kumstva i pobratimstva obavezno se kao zavet pominje Sveti Jovan, koji je zaštitnik ovog cenjenog običaja.

Za ovaj dan vezuje se i događaj sa rukom Pretečinom 

Jevanđelist Luka hteo je da prenese Jovanovo telo iz Sevastije gde je velikog proroka posekao car Irod. Uspeo je samo da prenese jednu ruku u Antiohiju, svoje rodno mesto, gde je čuvana do desetog veka.

Posle je preneta u Carigrad, odakle je nestala u vreme Turaka. Priča se da je svake godine na svetiteljev dan sveti arhijerej iznosio pred narod njegovu ruku.

Kada bi se javljala raširena najavljivala je rodnu i godinu obilja, a kada bi bila zgrčena predskazivala je i nerodnu i gladnu godinu.

Poznato je da se za Jovanjdan stvaraju kumstva i velika prijateljstva, ali je i rasprostranjeno verovanje da na dan Svetog Jovana Krstitelja ne bi trebalo da uzimete nož u ruke!

Izgubljeni običaj Jovandan

Dani od Božića do Bogojavljenja nazivaju se nekršteni dani, a dani od Bogojavljenja, od kojih je prvi Jovandan, do Uskršnjih poklada nazivaju se kršteni. Zbog toga je u narodu ostalo verovanje da se krštenje i venčanje mogu obavljati tek od današnjeg dana nadalje, od Dana kumstva, pobratimstva i prijateljstva, a ne valja se, kaže narod to raditi u nekrštene dane. Za Jovanjdan ne postoje posebni običaji osim, uz rezanja kolača i osveštanja kuće vernika koji slave ovaj dan, pranja ikone. Na ovaj dan su se ikone iznosile iz kuća, posle jutrenja, na reku, kanal, bunar i umivale su se, uslovno rečeno, brisale krpom pokvašenom tom vodom. Običaj je odavno nestao, a verovalo se da će se onom ko to prekrši, te godine oduzeti ruke i noge i drugi običaj da se na ovaj dan deca, mladi pobratime, običajno u najbližem manastiru za vreme molitve i da se na ovaj dan poziva u goste kum, stari porodični ili bira kuma ona porodica koja nema staro kumstvo.