I knjige mogu da se ''RAZBOLE''?! OVA oštećenja koja mogu POTPUNO da ih UNIŠTE!

Direktor kraljevačke biblioteke Miša Milosavljević objasnio je za Pink da bolest knjiga nastaje usled nedovoljno dobrog čuvanja knjiga.

U depou kraljevačke biblioteke čuva se 15,000 knjiga, ali je zbog bolesti knjiga moralo da bude otpisano čak 1,000 knjiga.

- Ako se ne ponašamo i ne ophodimo prema knjigama lepo i ako ih ne čuvamo, onda će se i one razboleti. U depou temperatura treba da iznosi od 19 do 19 stepeni, a relativna vlažnost vazduha treba da bude oko 60 odsto - ukazao je on i dodao da ako se ti uslovi poremete neminovno dolazi do oštećenja knjiga.

On je objasnio da postoje tri oštećenja knjiga koja mogu da dovedu do uništenja knjiga.

- Jedno je biološko, drugo oštećenje uzrokuju insekti, a treće oštećenje uzrokuju glodari. Kada govorimo o biološkom oštećenju, ono se javlja kada dođe do disbalansa u temperaturi ili u vlažnosti vazduha. Tada se pojavljuju gljivice i paraziti koji mogu da pelaze sa knjige na knjigu - ukazao je Milosavljević.