"NEVEROVATNO OTKRIĆE" - U VEČNOM GRADU otkrivena grobnica za koju se misli da je posvećena OSNIVAČU RIMA ROMULU?

Italijanski arheolozi saopštili su danas da su u centru Rima otkrili drevnu grobnicu koja je skoro sigurno posvećena legendarnom osnivaču Rima, Romulu.

Mala odaja sa običnim sarkofagom dugim 1,4 metra i kružnom kamenom strukturom za koju se pretpostavlja da je bila oltar, pronađena je još početkom prošlog veka ispod brežuljka Kapitol u starom rimskom Forumu, ali je značaj tog otkrića postao jasan tek nakon novih iskopavanja i istraživanja.

Alfonsino Ruso, direktor Arheološkog parka Koloseum, rekao je da lokacija verovatno potiče iz šestog veka pre nove ere i da je smeštena u najstarijem delu grada koji je direktno povezan sa istorijskim tekstovima o mestu na kojem je sahranjen prvi kralj Rima.

"Ova lokacija je simbolična. To sigurno ne može biti Romulov grob, već mesto sećanja, kenotaf", rekao je Ruso Rojtersu.

Romul je prema legendi utemeljio Rim sa svojim bratom blizancem Remom 21. aprila 753. pre Hrista. Kasnije je brata ubio i postao prvi rimski vladar.

Arheološki park Koloseum, inače, navodi da je reč o "neverovatnom otkriću".

Rimski Forum bio je žila kucavica Rimskog carstva i istorijski izvori upućuju na to da je Romul sahranjen u tom području.U svetilištu nisu pronađene nikakve kosti, ali arheolozi najavljuju da imaju druge znake koji upućuju na to da bi to mogao biti grob prvog rimskog vladara.

Istoričari su dugo podeljeni oko toga da li su braća Romul i Rem, koje je po legendi othranila vučica, uopšte postojala, ali ako i jesu, spore se o tome gde bi Romulovo telo moglo da bude sahranjeno.

U istoriji Rima period Romulove vladavine temelji se na rimskoj mitologiji i ne može se smatrati verodostojnim.

To je razdoblje poznato po vladavini sedmorice rimskih kraljeva.

Romul, koga su popularnim učinili istoričari i pisci poput Livija, Ovidija i Plutarha, po legendi je zaorao prvu brazdu na brežuljku Palatinu kako bi označio gde će biti zidine budućeg grada.

Kada je Rem izrugujući se bratu preskočio "zid" kako bi mu pokazao koliko će biti nedelotvorni, ljutiti Romul ga je, prema legendi, ubio i kazao da će tako završiti svi koji se usude da pređu rimske zidine.

Na Palatinu je Romul osnovao Senat i prve legije, a Rimom je vladao idućih 40 godina.

Nejasno je kako je Romul umro. Po jednoj je verziji misteriozno nestao u oluji, dok su ga po drugoj ubili i raskomadali rimski senatori.