OVAJ SRPSKI JUNAK ZAPOČEO JE BORBU PROTIV TURAKA, A U MAĐARSKOJ JE NACIONALNI HEROJ - Znamo ga iz epskih pesama!

U narodnoj pesmi on je "od Glasinca, polja širokoga, sa visoke gore Romanije“. U Srbiji, reč je o jednom od najslavnijih, a svakako najopevanijih hajduka svih vremena. Ipak, u Rumuniji, on je i mnogo više od toga - reč je o velikom vojskovođi koji je narod branio do Turaka i slavno u to ime poginuo. Njegovo ime je Starina Novak.