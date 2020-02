Avionske karte u Kini jeftinije od šoljice kafe!

U Kini je prosečno svakog dana u februaru otkazano oko 10.000 domaćih letova zbog epidemije koronavirusa, a kako bi ponovno podstakle domaću potražnju, kineske avio-kompanije nude ekstremno niske cene avionskih karata, prenosi danas portal SeeBiz.

Tako se za destinacije udaljene po 1.500 kilometara one mogu naći i za po 20 američkih dolara, dok ih lou-kost kompanije nude i za manje od četiri američka dolara,

To je trenutno cena niža i od uobičajene kafe u "Starbucksu", najpopularnijem lancu za ispijanje kafe u Kini, gde taj napitak košta četiri i po američka dolara.

Tokom februara otkazano je dve trećine planiranih letova, a kineski analitičari napominju da kompanije u ovom trenutku samo žele da stabilizuju domaću potražnju i vrate poverenje putnika.

Analitičarka Bank of Communication Internationala Luy You kaže da država podstiče mnoge kineske avio-prevoznike da održavaju ključne domaće pravce.

"Tokom ovogodišnjih praznika prosečni dnevni promet za celu Kinu je iznosio 470.000 putnika, što je pad od 75 posto u odnosu na lani", kaže analitičarka.

Vodeći hongkongški avio-prevoznik "Cathay Pacific" je do daljeg na neplaćeno odsustvo pustio svojih 25.000 od ukupno 33.000 zaposlenih nakon otkazivanja 60 odsto letova, te nametnutih restrikcija prema inostranim destinacijama.

To je nastavak na one tri sedmice neplaćenog odsustva za 27.000 zaposlenih sa početka februara, nakon procene da se turistički sektor u Hong Kongu ne može oporaviti u prvoj polovini ove godine.