Film Romana Polanskog dobio jednu nagradu Cezar, dodelu obeležile DEMONSTRACIJE ISPRED SALE (FOTO)

Film "Jadnici" francuskog reditelja Lađ Lija dobitnik je Cezara za najbolji film, ali je ovogodšinja ceremonija protekla u senci incidenata koje je izavala odluka da nagrada za najbolju režiju pripadne Romanu Polanskom za film "Oficir i špijun".

Prvi put je Cezara kući odnela Anais Demustije, koja je dobila nagradu za najbolju glumicu za ulogu mlade filozofkinje koja pomaže lokalnom političaru u krizi u filmu "Alis i gradonacelnik", dok je za najboljeg glumca proglašen Rošdi Zem za ulogu policajca u filmu "Oh, Mercy!".

Film "Parazit" južnokorejskog reditelja i scenariste Bong Džun Hoa, koji je ranije ove godine osvojio Oskara za najbolji film, kući je otišao sa Cezarom za najbolji strani film.

"Jadnicima" su pripale i nagrade za glumca koji najviše obećava, koji je dobio Aleksis Manenti, za najbolju montažu, a reditelj Li je kući otišao i sa nagradom publike.

Za najbolju glumicu koja najviše obećava proglašena je Lina Kudri za ulogu u filmu "Papicha".

Nagrada za najbolju sporednu glumicu pripada je Fani Ardan za film "La Belle Époque", a za sporednog glumca Svanu Arlou za film "By the Grace of God".

Roman Polanski dobitnik je Cezara za režiju filma "Oficir i špijun", što je navelo nekoliko glumica da sinoć napuste ceremoniju u Parizu.

U Parizu su sinoć, ispred dvorane u kojoj se održavala ceremonija, okupili demonstranti u znak protesta zbog nominovanja filma Polanskog, koji se suočava sa optužbom za silovanje, a policija je morala da ispali suzavac da bi ih rasterala.

Film Polanskog "Oficir i špijun", o poznatoj aferi Drajfus koja je potresla francusko društvo krajem 19. i početkom 20. veka, bio je nominovan za 12 nagrada Cezar.

Kako je javio Rojters, ispred dvorane u kojoj se održava svečanost učesnici protesta nosili su transparente s natpisima "Industriju koja štiti silovatelje treba da bude sramota".

Pre dve nedelje ceo odbor Akademije Cezar, francuskog ekvivalenta američkom Oskaru, podneo ostavku zbog talasa kritika jer je film Polanskog nominovao za 12 nagrada.

Poljsko-francuskog režisera traže u SAD zbog silovanja 13-godišnje devojčice 1977. godine.

Polanski je napustio SAD tokom trajanja suđenja.