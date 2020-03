DEL BOJ IZ "MUĆKI" POSLAO PORUKU SRBIJI! Sa Bojsijem i Marlen se oglasio iz srca Pekama i fanovima poručio OVO (VIDEO)

Ljubav i naklonost koju je serija "Mućke" stekla na tlu Srbije, sasvim sigurno odgovara slavi koju su Del Boj, Rodni, Deka, Albert, Triger i Bojsi stekli u Velikoj Britaniji.

Da li zbog prepoznavanja u nastojanjima porodice Troter da se obogati ili zbog šarma i harizme sa kojom se Del nosi sa životnim neminovnostima, tek Ser Dejvid Džejson u Srbiji ima status božanstva, kao uostalom i svi protagnosti serije, o čemu najbolje svedoči poseta glumca Džona Čalisa, odnosno, "Bojsija", koji je bio fasciniran gostoprimstvom i popularnošću serije "Mućke" na ovim prostorima.

Upravo njegovom zaslugom fanovi ove serije su dobili pozdrav i od samog Del Boja.

Poruku Ser Dejvida Džejsona na svom Tviter nalogu je objavio Lazar Vuković, predstavnik organizacije princeze Katarine Karađorđević. Naime, dok je "Del Boj" sedeo udobno zavaljen u fotelju, iznad njega su stajali "Bojsi i Marlen".

- Želim samo da kažem da se zahvaljujem publici u Srbiji što gladaju seriju - rekao je "Bojsi", nakon čega se oglasio i "Derek Troter" lično i to iz svog "stana" u Pekamu.

- Hvala, hvala - rekao je on sa podignutim palčevima u vis.

A special thank you to only fools and horses fans in Serbia 🇷🇸 Thank you! @BeingBoycie #onlyfoolsandhorses #serbia #delboy #marlene #boycie #mucke #srbija pic.twitter.com/x6b9XmRvBv