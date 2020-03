IMALA JE SAMO JEDNU ŽELJU - DA ODE U ZATVOR - ova baka 100. rođendan provela IZA REŠETAKA

Jedna stanovnica Severne Karoline, u SAD, otišla je za svoj stoti rođendan u - zatvor.

To je bila njena davnašnja neispunjena, neobična želja koju joj je na svo njeno iznenađenje ostvarila Šerifova kancelarija Okruga Person.

Dva šerifova pomoćnika su došla u centar za dnevni boravak po Rut Brajant i uručila joj nalog za hapšenje - kao pravi, pod optužbom "za nepristojno izlaganje" - golotinju na javnom mestu, preneo je lokalni list.

Šerifovi ljudi su joj lisicama vezali ruku za "hodalicu" i polako je odveli do patrolnog automobila, u kojem je tokom vožnje imala "potpuno iskustvo uhapšenih": bljeskanje plavog i crvenog svetla, i zvuk sirene.

🎂🎈What's your idea of the perfect birthday? For Ruth Bryant's 100th birthday, she checked a unique item off her bucket list: heading to jail in handcuffs. https://t.co/BOVgQtyrxH