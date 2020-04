ČUVENI SAKSOFONISTA NOVA ŽRTVA KORONAVIRUSA - Preminuo Li Konic, genije improvizacije

Konic (92) je bio deo grupe Majlsa Dejvisa, svirao je sa Gerijem Maliganom, Sonijem Rolinsom i Četom Bejkerom.

Muzičar rođen 1927. godine u Čikagu, odrastao je slušajući na radiju Benija Gudmana i tadašnja imena džeza.

Groundbreaking jazz saxophonist Lee Konitz dies at the age of 92 after contracting Covid-19 https://t.co/tninCJBafT