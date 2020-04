VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan umro je Fransoa Divalije, "Papa Dok", predsednik Haitija od 1957. godine.

753 p.n.e - Romul je, prema istoričaru Marku Terentiju Varonu (Marcus Terentius Varro), osnovao Rim.

1142 - Umro je francuski filozof i teolog Pjer Abelar (Pierre Abelard). Kao zastupnik laičke nauke i antičke filozofije, verovao je u ljudski razum i poricao crkvene dogme. U književnosti je poznat po ljubavnim pismima Eloizi (Heloise), koja se ubrajaju u najlepša dela epistolarne književnosti.

1509 - Umro je engleski kralj Henri VII (Henry), osnivač dinastije Tjudor. Njegovim dolaskom na presto 1485. godine okončan je četrdesetogodišnji rat dinastija Lankaster i Jork, poznat pod nazivom "Rat dveju ruža".

1699 - Umro je Žan Rasin (Jean Racine), francuski pesnik i autor dramskih tragedija "Andromaha", "Fedra", "Britanikus", "Berenisa", "Mitridat" i komedije "Parničari".

1816 - Rodjena je engleska književnica irskog porekla Šarlota Bronte (Charlotte), koja se proslavila sa prvim romanom "Džejn Ejr". Sa mlađim sestrama Emilijom i Anom izdala je zbirku pesama.

1828 - Rodjen je francuski teoretičar umetnosti i filozof Ipolit Ten (Hippolyte Taine), član Francuske akademije od 1878. godine. Kao teoretičar francuskog naturalizma, uticao je na Emila Zolu i čitavu generaciju pisaca koja je sa naučno-eksperimentalnim pretenzijama pristupala književnosti ("Filozofija umetnosti", "O inteligenciji").

1836 - Teksašani su porazili Meksikance u bici kod San Hasinta, što je omogućilo nezavisnost Teksasa koji je 1845. ušao u sastav SAD.

1856 - Australija je prva u svetu uvela osmočasovni radni dan.

1882 - U Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je prva srpska opereta "Vračara" Davorina Jenka, autora srpske himne "Bože pravde".

1910 - Umro je američki pisac Mark Tven (Twain), poznat po romanima "Doživljaji Toma Sojera" i "Doživljaji Haklberi Fina".

1915 - Rodjen je američki filmski glumac meksičkog porekla Entoni Kvin (Anthony Quinn), dobitnik dva Oskara za filmove "Viva Zapata" i "Žudnja za životom". Proslavio se i filmom "Grk Zorba".

1918 - Poginuo je nemački pilot Manfred fon Rihtofen (Richthofen), poznat kao Crveni Baron, koji je u prvom svetskom ratu oborio 80 aviona.

1926 - Rodjena je Elizabeta II (Elizabeth), kraljica Velike Britanije od 1952. godine.

1941 - Šefovi diplomatija Nemačke i Italije Joahim fon Ribentrop (Joachim, Ribbentrop) i grof Galeaco Ćano (Galeazzo Ciano) u Drugom svetskom ratu dogovorili su se o podeli Jugoslavije na nemačko i italijansko područje.

1945 - Poslednje nemačke trupe povukle su se iz Bolonje (Italija). Istog dana sovjetska armija ušla je u predgrađe Berlina.

1946 - Umro je engleski ekonomist Džon Mejnard Kejnz (John Maynard Keynes), poznat po delu "Opšta teorija zaposlenosti, kamata i novca" koje je donelo radikalan preokret u ekonomskoj teoriji.

1960 - Prestonica Brazila premeštena je iz Rio de Žanejra u Braziliju.

1967 - Vojnim pučem u Atini uspostavljen je režim "grčkih pukovnika" koji su sedam narednih godina sprovodili vojnu diktaturu u Grčkoj.

1971 - Umro je Fransoa Divalije (Francois Duvalier), "Papa Dok", predsednik Haitija od 1957. godine. Diktatorski režim održavao je uz pomoć gangsterske milicije pod nazivom "Tonton Makut".

1993 - Vrhovni sud Bolivije osudio je na 30 godina zatvora bivšeg diktatora Luisa Garsiju Mesu (Garcia Meza) zbog masovnih ubistava i kršenja ustava.

1996 - Koalicija levog centra "Maslinovo drvo" pobedila je na izborima u Italiji. To je bila prva pobeda levice u Italiji od Drugog svetskog rata.

1997 Prvi kineski vojnici ušli su u Hongkong u okviru priprema za prelazak te britanske kolonije 1. jula pod suverenitet Kine.

1999 - U vazdušnim napadima NATO na SR Jugoslaviju pogodjeni su poslovna zgrada "Ušće" u Novom Beogradu i Žeželjev most na Dunavu u Novom Sadu.

2000 - Parlament Rusije ratifikovao je rusko-američki Sporazum o ograničavanju nuklearnog naoružanja, START 2.

2003 - U svom domu na jugu Francuske umrla je Nina Simon, američka džez pevačica, čiji su singlovi "I Love Porgy", "To Love Somebady", "Ne me quitte pas" i druge dostigle milionski tiraž. Nastupala je u "Karnegi Holu" i pariskoj "Olimpiji", bila je izvrsna pijanistkinja i borac za prava crnaca.

2004 - Bivši izraelski nuklearni tehničar Mordehaj Vanunu izašao je iz zatvora Aškelon, na jugu Izraela, u kojem je proveo 18 godina, od čega 11 u samici, zbog izdaje i špijunaže. Vanunu je uhapšen i osudjen nakon što je 1986. u intervjuu britanskom listu "Sandej tajms" (Sunday times) otkrio izraelski program razvoja nuklearnog oružja.

2010 - Svečano je otvoren Avalski toranj, jedan od simbola Beograda, srušen u bombardovanju NATO snaga 1999. godine.

2010 - Huan Antonio Samaran, predsednik Medjunarodnog olimpijskog komiteta od 1980. do 2001., preminuo je u 89. godini u Barseloni.

2015 - U pomorskom udesu izbegličkog broda koji je potonuo izmedju libijske obale i italijanskog otoka Lampeduse, udavilo se izmedju 700 i 900 migranata. Prve procene su bili da je brod krijumčario oko 700 ljudi, preživeli svedoče da ih je bilo preko 950, dok broj migranata spašenih u nesreći ne prelazi 50.

2016 - Preminuo je Prins Rodžer Nelson (Prince Rogers), američki muzičar i tekstopisac koji je izdao više stotina pesama, dobitnik sedam Gremi nagrada, Zlatnog globusa i Oskara. Njegovi najveći hitovi su "Purple Rain", "Little Red Corvette", "Let"s Go Crazy" i "When Doves Cry", "Cream" i "Kiss."