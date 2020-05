JEDNA OD NAJFASCINANTNIJIH MISTERIJA U KOSMOSU USKORO MOŽE BITI REŠENA - Naučnici na tragu izvora radio talasa iz svemira

Neutronska zvezda magnetar iz sazvežđa Mlečni put, nazvana SGR 1935 + 2154, možda je upravo doprinela rešavanju misterije brzih radio-signala iz dubokog svemira koji godinama zbunjuju astronome.

Opservatorije širom planete registrovale su 28. aprila rafal neverovatno jasnih radio talasa u trajanju od milisekunde, praćen jasnom emisijom iks-zraka, piše australijski naučni časopis „Sajens alert“.

Astronomi još analiziraju dobijene podatke, ali se većina njih slaže da bi ovaj događaj mogao konačno da otkrije izvor brzih radio-talasa (FRB) za kojim se godinama traga.

Brzi radio-talasi jedna su od najfascinantnijih misterija u kosmosu.

Today's observation bonus was the active magnetar SGR 1935+2154. A drift scan shows a 3-sigma signal of ~10 mJy @ 1424 MHz.

Ovi izuzetno snažni radio signali iz dubokog svemira, galaksija udaljenih milion svetlosnih godina, oslobađaju više energije od 500 miliona sunaca. Ipak, traju manje od treptaja oka i većina se ne ponavlja, što ih čini vrlo teškim za proučavanje.

Moguća objašnjenja kretala su se od super-nove do vanzemaljaca, ali jedna od verovatnijih mogućnosti je da radio-talase proizvode magnetari, čudne neutronske zvezde, izuzetno gustog jezgra nastale sažimanjem zvezde do super-nove.

Magnetari imaju magnetna polja oko 1.000 puta jača od običnih neutronskih Zvezda, a još nije objašnjeno zašto je to tako.

first videos of UFOs...now radio signals from SGR 1935+2154

2020, you do not disappoint



2020, you do not disappointhttps://t.co/xbPOBcpIga — jarrad (@jarradag) 01. мај 2020.

Magnetar SGR 1935 + 2154 otkriven je 27. aprila i u početku je izgledao relativno normalno, slično drugim magnetarima.

Međutim, već sledećeg dana, kanadski teleskop ĆIME napravio je otkriće bez presedana, signal toliko moćan da ga sistem ne može sasvim kvantifikovati.

„Ovako nešto nikad ranije nije viđeno“, rekao je Šrinivas Kulkarni sa Kalifornijskog tehnološkog univerziteta za „Sajens alert“.

Ono što ovaj događaj u svemiru razlikuje od drugih, ranije zabeleženih, jeste rendgensko zračenje.

Transient phase space plot now with the SGR 1935+2154 lower limit from STARE2. I think the interpretation writes itself.

„Rendgenski snimak sa SGR 1935 + 2154 nije bio naročito jak ili neobičan, ali je vrlo intrigantan rezultat i podržava povezanost između brzih magnetnih radio-talasa i magnetara“, kaže Sandro Meregeti, iz italijanskog Nacionalnog instituta za astrofiziku.

Naučnici tek treba da analiziraju spektar ove emisije zračenja i da utvrde da li ima sličnosti sa spektrima ekstragalaktičkih brzih radio-talasa.

Šta god da govori upravo otkriveni magnetar SGR 1935 + 2154, nauka je i dalje daleko od toga da u potpunosti reši komplikovanu enigmu koju ovi neverovatni signali predstavljaju.