OVO JE POSLEDNJA FOTOGRAFIJA ADOLFA HITLERA: Ispred bunkera posmatra PAD BERLINA, ubrzo potom BIO JE MRTAV (FOTO)

Neposredno pre nego što je zajedno sa svojom ljubavnicom Evom Braun izvršio samoubistvo u svom bunkeru 30. aprila 1945. Adolf Hitler je izašao na otvoreno da, sa jednim SS oficirom, pogleda štetu nastalu nakon bombardovanja saveznika. Tako je nastala ova fotografija za koju se veruje da je poslednja na kojoj se vidi čovek koji je izazvao Drugi svetski rat.

Fotografija je nastala u pre podnevnim časovima 30. aprila 1945. godine. Hitler je tada i svojim očima video da Berlin polako pada u Savezničke ruke, da njegova armija propada i da će Treći Rajh, nakon 12 godina terora, ipak biti uništen, piše Biznis insajder.

Koliko je danas poznato, ovo je poslednja Hitlerova fotografija jer se istog dana, u popodnevnim časovima, ubio.

#OnThisDay, 1945, the LAST picture of #AdolfHitler alive... pic.twitter.com/cxKCev9GCN