Nova generacija video-igara: Neverovatan prikaz moći konzole (VIDEO)

Bliži nam se izlazak nove generacije poznatih konzola, a sada možemo da vidimo kako će da izgledaju i "next generation" video-igre.

Kompanija Epic Games objavila je video-snimak u kom možemo da vidimo Unreal Engine 5, njihov novi "proizvod" koji bi trebalo da se koristi za PlayStation 5.

Međutim, ovaj video-snimak nam je važan zbog još jedne stvari - pruža nam neverovatan uvid u to kako će izgledati video-igre sledeće generacije. Ovde imamo priliku da vidimo kako izgleda Unreal Engine 5 "uživo", dakle ovde se radi o tome da neko igra video-igru, a ne o unapred pripremljenom promotivnom snimku.

Ovaj demo zove se "Lumen in the Land of Nanite", i malo je reći da deluje impresivno.