"Juče ujutru naš aligator Saturn iz Misisipija uginuo je u poznoj starosti. Imao je oko 84 godine, a to su godine za poštovanje,“ saopštio je zoološki vrt.

Saturn je odmah po rođenju u SAD poklonjen Berlinskom vrtu 1936. godine. Prilikom bombardovanja Berlina, pobegao je iz zoološkog vrta, a britanski vojnici koji su ga pronašli tri godine kasnije poklonili su ga Sovjetskom Savezu.

Kako je aligator preživeo te tri godine ostale su misterija, ali se od jula 1946. godine "nastanio“ u Moskvi.

"Moskovski zoološki vrt imao je čast da ga čuva 74 godine. Za nas Saturn predstavlja čitavu jednu eru, bez ikakvih preterivanja... On je mnoge od nas video kao decu. Nadamo se da ga nismo razočarali,“ piše u saopštenju zoološkog vrta.

Saturn je poznavao svoje čuvare, voleo je da ga masiraju čeličnim četkama, ali kada bi se iznervirao, znao je oštrim zubima da lomi beton ili čelične hvataljke kojima je hranjen.

