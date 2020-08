INDUSTRIJA VIDEO IGARA NA DOBITKU ZA VREME KORONE - Silovit skok operativnog profita Nintenda od ČAK 428 ODSTO

Ovaj silovit rast samo je dokaz više koliko je industrija video igara profitirala od pandemije koronavirusa, jer su zbog mera ograničenja kretanja i zatvaranja preduzeća ljudi ostali u svojim domovima a veliki broj njih je vreme “ubijao” igrajući igrice, prenosi CNBC.

Japanski gigant u gejming industriji izvestio je o operativnoj dobiti od 144,7 milijardi jena (1,4 milijarde dolara) u kvartalu april-jun, potukavši prognoze analitičara i višestruko nadmašivši dobit od 27,4 milijarde jena koje zabeležio u istom kvartalu prošle godine.

Neto prodaja je istovremeno dostigla 358,1 milijardu jena, što je za impresivnih 108 posto više u odnosu na 172,1 milijardu jena koje je Nintendo otvario u uporednom lanjskom periodu.

