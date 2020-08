Prince of Persia remake stiže u novembru?

Fanovi Prince of Persia franšize već čitavu deceniju čekaju na najnoviju avanturu, dok Ubisoft ubedljivo zaobilazi tako nešto.

Jedina video-igra koju smo nedavno videli u vezi sa Prince of Persia je escape room naslov za VR arkade koji većini nije dostupan.

Do kraja godine ima još dosta, pa samim tim Ubisoft ima priliku da se opravda. To će se možda stvarno i desiti, pošto se na sajtu jednog distributera pojavilo rimejk izdanje vezano za Prince of Persia brend.

U pitanju je sajt distributera igara iz Gvatemale, na kojem su nedavno osvanule PS4 i Nintendo Switch verzije za Prince of Persia Remake. Ne spominje se nijedna video igra iz franšize pojedinačno, što verovatno upućuje na to da radi o rimejku originalne trilogije.

Fotografije procurelih verzija za PS4 i Switch ne otkrivaju nikakve detalje. U listingu se ne nabrajaju verzije za druge platforme, ali one definitivno postoje, naravno, ako je ova informacija tačna. Procureli listing takođe otkriva da će se Prince of Persia Remake pojaviti ove godine, i to u novembru, prenosi play.co.rs.

Hey psss...



Prince of Persia REMAKE listings have appeared online.



For now the game is listed for Nintendo Switch and PS4 with an estimate release date of November 2020.



• https://t.co/9EyyVmZ13K pic.twitter.com/Q9lGARf4Hl — 🍎 Ken Xyro (@KenXyro) 19. август 2020.

Prince of Persia video-igra nam je potrebnija nego ikada, a rimejk bi bio odličan povod da se prisetimo odličnih avantura na kojima je Ubisoft radio u proteklim decenijama. Kao i za svaki remake generalno, moguće je očekivati osveženu grafiku, podršku za moderne rezolucije, potencijalno novi endžin i niz unapređenja.

Za sada, čekamo zvaničnu potvrdu izdavača, a ako je sve po planu to se može odigrati na narednom Ubisoft Forward događaju planiranom za septembar.