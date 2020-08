POGLEDAO JE U KAMERU I SKAMENIO SE - Devojka u belom LEBDI po prostoriji, tri minuta kasnije usledio je HOROR!

Adam Lis, šef obezbeđenja britanske firme, kaže da ga je skamenio prizor koji su zabežile CCTV kamere na gradilištu u Birmingamu, 18. augusta ove godine.

Naime, kamera koja ima senzor za pokret, "upalila se" u 1.53 ujutro i snimila "providnu" ženu u belom koja drži nešto u rukama i kreće se s kraja na kraj gradilišta.

Lis je fotografiju dobio kao "alarm poruku", te je na gradilište istog trena poslao ekipu. Tri minute kasnije, kada je ekipa stigla, nisu pronašli ništa, baš kao ni dokaze da je neko bio na gradilištu.

Fotografija od tog trenutka mori Adama (47) koji priznaje da, nakon ovoga, teško spava, iako tvrdi da ne veruje u duhove.

"Kažu mi da je fotografija lažna, ljudi, ovo je 100 odsto ovako, i ja bih voleo da je lažna", tvrdi prestravljeni šef.

"Nisam nikad ništa ovako vidio. Žena se naginje, čini se da lebdi i drži nešto u rukama. Izgleda i da nosi venčanicu, kao da čeka da se venča... Ovo je najčudnija stvar koju sam vidio u svojoj karijeri. Zamislite da vas ova fotografija probudi?!"

Fotografija je na Tviteru podeljena više hiljada puta i dok su neki priznali da ih je prizor preplašio, drugi poručuju da fotografija izgleda kao da se 12-godišnjak igrao s fotošopom.

Mnogi korisnici Tvitera tvrde da fotografija nije pravi snimak sa CCTV kamere, u šta se možete uveriti i sami.

so my dads building site in birmingham has a CCTV camera alert which flashes when there’s movement, and this morning it took this photo. 10 mins later security went to check and found NOTHING. weird as fuck 😕 pic.twitter.com/8AWSx8odrE