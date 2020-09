(UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)Mladić je seo na ŠOLJU, I UBRZO OSETIO JEZIV BOL! Krvi je bilo na sve strane

Jedan tinejdžer hitno je prevezen u bolnicu pošto ga je piton ugrizao za penis dok je sedeo na toaletu u svom domu, u Tajlandu.

Širapop Mašukarat, koji ima 18 godina, bio je u toaletu u utorak uveče, kada je osetio iznenadni bol. Tinejdžer je spustio pogled i video pitona stegnutih čeljusti oko njegovog penisa. Krv je curila po pločicama toaleta.

Ipak, piton je brzo prestao s napadom a mladić je prestravljeno vikao i istrčao iz toaleta tražeći pomoć. Sve se dešavalo u Tajlandu u mestu Nontaburi, na oko 20 kilometara od Bangkoka.

Sa mladićem je u kući bila i njegova majka koja je tinejdžera smirivala dok nisu stigli bolničari i odvezli Širapopa u obližnju bolnicu Bang Jai.

„Bio sam u toaletu, ali nekoliko trenutaka nakon što sam seo, iznenada sam osetio bol u penisu. Spustio sam pogled i video da je tu zmija. Nije bila baš velika njen ujed je bio tako jak. Nadam se da ću se oporaviti", rekao je Širapop.

