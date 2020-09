REŠENA ZAGONETKA BERMUDSKOG TROUGLA?! Naučnik otkrio šta se krije iza nestanka PET aviona SAD! (VIDEO)

Ipak, naučnik Šejn Saterli, sa Univerziteta Grifit u Australiji, smatra da je došao do određenih odgovora.

Kaže da se moraju detaljno proučiti izveštaji o svim nestancima brodova koji se vezuju za to područje.

Primera radi, jedan od najvećih misterioznih nestanaka dogodio se 1945. godine kada je 5 američkih bombardera letelo iz Fort Loderdejla, na Floridi, ka ostrvu Bimini.

14 članova posade prijavilo je da im više ne rade kompasi. Poručnik Čarls Tejlor je poručio preko radija: "Ulazimo u bele vode, ništa ne deluje dobro. Ne znamo gde smo, voda je zelena, nije bela".

