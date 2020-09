PAO VOĐA NAJOPASNIJE SEKTE! Glumio Hrista! Sa svojim članovima OPTUŽEN da je IZNUĐIVAO NOVAC, PSIHIČKI I FIZIČKI ZLOSTAVLJAO SVOJE SLEDBENIKE

Sergej Torop, koji je među svojim sledbenicima poznat kao Vizarion, 1991. godine osnovao je "Crkvu poslednjeg testamenta" u sibirskoj regiji Krasnojarsk, prenosi BBC.

Troje uhapšenih optuženi su za iznuđivanje novca ali i nanošenje psihičkih i fizičkih povreda svojim sledbenicima.

