Nintendo zbunio korisnike - Sledeća konzola stiže pre 2100. godine

U okviru najnovijih informacija o tome na čemu trenutno rade, iz Nintenda su otkrili da rade na novoj konzoli, ali isto tako su rekli da će biti zvanično predstavljena pre kraja ovog veka. Da, dobro ste pročitali.

Naime, jedan od slajdova sa njihove prezentacije potvrđuje da će Nintendov "sledeći sistem video-igara" biti predstavljen "20XX godine", što znači da će biti objavljen pre 2100. godine.

Naravno, o čemu god da se radi, biće predstavljeno znatno pre toga. Mada je ovo samo šaljivi pogled na Nintendovu neobičnu objavu, ipak može da nam ukaže na jednu stvar. Kompanija očigledno smatra da im ide dovoljno dobro sa Switch konzolom, pa ne žele da se obavežu na neki datum.

Nintendo management briefing details



- NSO sits at 26m users

- Super Mario CG movie coming 2022; more "visual content" coming in the future

- more than 200m Nintendo accounts worldwide; Mario Kart Tour caused huge spikehttps://t.co/1sREoTYZut pic.twitter.com/zAHIVDa7ie