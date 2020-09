Danas slavimo praznik VELIKIH MUČENICA: Prema predanju, OVO morate uraditi za zdravlje vaših bližnjih

Brojni vernici svedoče o čudima koja su se događala nakon molitvi ovim svetiteljkama!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetih mučenica Minodore, Mitrodore i Nimfodore, hrišćanski dan žena, koji je u pravoslavnom kalendaru obeležen crnim slovom.

Minodora, Mitrodora i Nimfodora su bile tri rođene sestre, iz nekog mesta u Vitiniji Azijskoj. Vaspitane u duhu hrišćanskom povukle su se iz grada u pustinju, želeći da se u potpunosti posvete Bogu i približe mu se kroz molitve i post.

Ubrzo njima počeše da dovode bolesne radi lečenja i one postadoše nadaleko poznate po svojim isceliteljskim moćima.

Kada je za to čuo knez Fonton, naredio je vojnicima da ih dovedu na sud. Međutim, predanje kaže da je njihovo lice iako isposničko, krasila neka posebna lepota, ozarena unutrašnjim mirom i blagošću Božijom, pa knez osta zatečen kada ih dovedoše na sud.

Laskao im je, obećavao da će ih voditi caru koji će ih udati za njegove velmože, da će život provesti u bogatstvu i izobilju, ali one odlučno odbiše sve to.

To je naljutilo kneza koji naloži vojnicima da najpre bace na muke Minodoru, a njene sestre zatvore u tamnicu.

“Posle ljutih mučenja vikne knez Minodori, izranjavljenoj i iskrvavljenoj: “Prinesi žrtvu bogovima!” Na to odgovori Sveta mučenica: “Zar ne vidiš: ništa drugo i ne činim nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu?”

Kada izdahnu u mukama Minodora, tada knez izvede i ostale dve sestre i postavi ih kraj njenog mrtvog tela, pa pokazujući im, poče ih nagovarati da se odreknu Hrista. One ostaše pri svojoj nameri da za Hrista ako treba i život daju i on ih na kraju ubi.

U tom trenutku, predanje kaže, udari grom iz vedrog neba i na mestu ubi kneza i sve njegove vojnike.

“Hrišćani česno sahraniše tela svetih Božjih mučenica. Postradaše između 305. i 311. god. u vreme Maksimijana Galerija, i upokojiše se u carstvu Hristovom”, piše predanje.

Beseda na današnji dan govori o tome kako grešni ljudi radije primaju zlotvora nego dobrotvora:

“Ko je taj drugi, koji će doći u ime svoje i koga će grešni ljudi radije primiti nego Hrista Gospoda? To je onaj koji ne nosi krsta i ne ide uskim putem; koji nije čovekoljubac no čovekomrzac; koji ne vojuje protiv greha nego za greh; koji voli nečistotu i širi nečistotu; koji je vojnik večne smrti a ne večnog života; koji laska bezbožnicima i miluje svaku strast i porok – to je antihrist. On će doći u ime svoje, a ne u ime Božje. I svi oni, koji ne primiše Hrista, primiće njega. Biće im on mio, jer će milovati sve krive putove grešničke. Biće im on miliji od Hrista, jer će pored teškog puta Hristovog napraviti glatku stazu kao od leda, po kojoj će se ljudi lako klizati ne misleći o ponoru, u koji ih on vodi.

I kad antihrist dođe među svoje, svoji će ga rado primiti; svi oni kojima je Hristos težak primiće rado antihrista, jer će im se učiniti lak, i jer će im se njegov put učiniti lak. Kad bude bilo dockan, videće bezumnici, da su se prevarili, ali spasenja ne će biti. Kad se budu sklizali u večnu noć, u krilo smradne zmije, tada će biti dockan – kajanje se ne će primati, i spasenja više ne će biti.”

Treba se pomoliti

Prema verovanju, danas se valja u crkvi pomoliti za zdravlje porodice, u čast sestara koje su lečile bolesne i uboge, a nisu jedna drugu htele napustiti ni u najstrašnijim mukama, a predanje kaže da će blagodet ovih Svetih mučenica čuvati svakog za kog se pomolite, ukoliko to uradite iskreno i čista srca.