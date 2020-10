Gejmeri, da li vam se znoje dlanovi? AMD predstavio svoje najbrže procesore

Najjači model u liniji - AMD Ryzen 9 5950X, ima 16 jezgara i 72MB keš memorije, dok slabiji model Ryzen 9 5900X ima 12 jezgara. Više detalja o novoj liniji procesora, u kojoj se nalaze i Ryzen 7 5800X i Ryzen 5 5600X, kao i njihove cene, možete videti u tabeli ispod.

AMD tvrdi da Zen 3 arhitektura omogućava novim procesorima lidersku poziciju na polju gejminga i performansi u kreiranju sadržaja, kao i za 19 odsto bolje performanse u odnosu na pretodnu generaciju, piše TechPowerUp.

Premijum AMD Ryzen 9 5950X CPU, prema navodima kompanije, nudi najviše performanse u poređenju sa bilo kojim desktop gejming procesorom.

AMD Ryzen 9 5900X leaves the 3900XT in the shadows https://t.co/RbzSWhYqYC pic.twitter.com/SLZQoP1Ttz