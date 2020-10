"SLAVIMO U KUĆU, NE U KRUGU..." Deku sa juga Srbije pitali kako će da obeleži slavu zbog korone, a njegov odgovor je postao HIT NA INTERNETU (VIDEO)

Ljubljenje, grljenje, jedenje žita i ispijanje vina iz iste čaše na vratima domaćina , a sve to kao tradicionalni doček kod domaćina koji slavi krsnu slavu, moraće zbog korona virusa da sačeka makar još neki izvesni period.

Budući da uoktobar ulazimo u sezonu "slavarenja", novinari jedne televizije sa juga Srbije, izašli su na ulice grada i pitali svoje sugrađane kako će izgledati njihova proslava krsne slave ove godine, tokom pandemije. Upravo zato, izjava jednog njihovog veselog i dobro raspoloženog starijeg sugrađanina, postala je pravi hit na društvenim mrežama.

"Slavim Aranđela. Krsno ime, gospode Bože, naravno da slavim, pa kako da ne slaivm slavu!? Kako na koji način - ide mese, pečenje, prase. Imam goste, decu, praunučići, imam dece puno... Slavimo u kuću, ne u krugu.... Imam decu, dva unuka, dve unuke, dva praunučića. Nema okupljanja, tu malo dalje... Mi kad jedemo, sipamo u tanjir, nećemo mi tu ništa da radimo. ", rekao je on odgovarajući na pitanja vezana za slavlje, a koja izgleda, nije najbolje čuo i razumeo.

Na kraju, dodao je da će i da zapeva svoju omiljenu pesmu, koji je kasnije, na molbu novinara i zapevao.

"Čekala me, čekala me, čekajući zaspala, i ide Milee da da da , dođi, dođi, dođi, eeee, to to to to tooo", bio je raspoložen dekica, koji je na nagovor novinara, rešio da zapeva makar jednu strofu svoje omiljene pesme.