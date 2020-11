STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Masivni ledeni breg sa Antarktika preti da udari Južnu Džordžiju

Ledeni breg se od Antarktika odvojio jula 2017. godine, a sada bi mogao da udari u britansko ostrvo Južna Džordžija i da poremeti divlji život na njemu, kao i rute brodova, prenosi londonski „Gardijan“.

Breg je dugačak 150, a širok 48 kilometara, približne veličine kao i ostrvo Južna Džordžija. On se nalazi na 500 kilometara udaljenosti od ostrva, a s obzirom na njegove dimenzije, to i nije tako daleko, upozoravaju naučnici.

Stručnjak za lednike Sju Kuk tvrdi da je ledeni breg najveći od svih koji se trenutno nalaze u Južnom okeanu i da je veoma teško predvideti šta će se dogoditi sa njim, zbog vremenskih uslova, struja i oblika brega. Ona tvrdi da bi ogroman ledeni breg, debljine samo oko 200 metara, mogao da se raspadne ili da se nasuče na kopno.

Giant iceberg floating toward island in the Atlantic Ocean, could endanger wildlife https://t.co/QmS38S0AK5 pic.twitter.com/QpZUGR8EXe

Profesor Gerajt Tarling je rekao da je zabrinut zbog mogućeg uticaja ledenog brega na Južnu Džordžiju.

On tvrdi da bi breg mogao da utiče na način ishrane grabljivica sa kopna, kao što su pingvini i foke. Ukoliko bi se ledeni breg nasukao na kopno, ove životinje bi morale da pređu veći put da nađu hranu, a ako se ne bi vratile na vreme, to znači da bi njihovi mladunci mogli da uginu.

One of the world's largest icebergs is on a collision course with a South Atlantic island oasis, potentially threatening a rich ecosystem of wildlife including penguins, seals and krill.https://t.co/pwKUTGXn4g