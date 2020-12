ZID IZ LEDENOG DOBA OTKRIVEN USRED AMAZONSKE PRAŠUME - Na njemu su drevni crteži, a naučnike su ovi detalji zapanjili (FOTO)

U Amazonskoj prašumi otkrivene su stene na kojima su naslikane desetine hiljada životinja i ljudi.

Crteži su nastali pre 12.500 godina i još su jasno vidljivi na zidu koji se proteže dužinom gotovo osam kilometara, a nalazi se u Kolumbiji.

Arheolozi su datum nastanka temeljili uglavnom na prikazima sada već izumrlih životinja iz ledenog doba. Na primer, naslikan je mastodont, što je praistorijski rođak slona koga u Južnoj Americi nema već 12.000 godina. Tu su i slike paleolame, izumrle vrste kamile.

One of the world’s largest collections of prehistoric rock art has been discovered in the Amazonian rainforest: tens of thousands of paintings of animals and humans created up to 12,500 years ago across cliff faces that stretch across 8 miles in Colombiahttps://t.co/27bNcJW4iK pic.twitter.com/xSoEXtYTFQ — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) 29. новембар 2020.

Sve ove životinje su naslikali prvi ljudi koji su stigli do Amazona, a ove slike pružaju dublji uvid u izgubljenu drevnu civilizaciju. Arheolozi kažu kako je u pitanju veliki broj slika i kako će i generacije koje dolaze morati da ih proučavaju.

Big news! A treasure trove of ancient rock paintings was discovered in the Amazon rainforest, many apparently depicting extinct megafauna. I did my own ink renditions, trying to adhere to the originals. #paleoart #rockpainting #anthropology #amerindian #amazonia pic.twitter.com/v75kVDKwoo — Mike Keesey (@tmkeesey) 29. новембар 2020.

Slike uključuju ribe, kornjače, guštere i ptice, kao i ljude koji plešu i drže se za ruke. Crteži su veoma detaljni pa se tako na slici konja može videti i konjska dlaka. Neke slike su vrlo visoko oslikane, toliko visoko da se do njih može doći samo dronovima.

‘The rock art gave me goosebumps’, discovering the Amazon’s lost archaeology https://t.co/O5t1za3FJV — Ella Al-Shamahi (@LittleMsFossil) 29. новембар 2020.

Zid je otkriven prošle godine, ali je do sada ova priča držana u tajnosti jer je snimljena za veliku seriju britanskog Kanala 4, koja će biti prikazana u decembru "Misterija džungle: Izgubljena kraljevstva Amazona".