21. DECEMBRA OBAVEZNO POGLEDAJTE U NEBO - Posle 800 GODINA obasjaće nas BOŽIĆNA ZVEZDA, a evo kako će to uticati na NAS

Ove godine astronomi i svi ljubitelji zvezdanog neba će imati priliku da vide "Božićni poljubac" ili "Božićnu zvezdu" kada će se Jupiter i Saturn poravnati u događaju koji se naziva "velika konjunkcija". Ova pojava na nebu pojavljuje se posle 800 godina pauze.

Koliko je pojava neobična i retka? Na dan 21. decembra, planete će izgledati kao jedna blistava zvezda locirana oko Jupiterove i Saturnove 12. i 29. orbite. Njihov poslednji veliki spoj bio je u maju 2000. godine, ali je bio loše vidljiv na nebu.

Veliku konjunkciju 1623. godine (Galileo Galilej je još bio živ) takođe je bilo teško uočiti jer je ceo događaj bio u blizini Sunca i mogao je da se izgubi u sunčvom odsjaju.

„Morali biste da se vratite sve do pred zoru 4. marta 1226. godine da biste videli bliže poravnanje između ovih objekata vidljivih na noćnom nebu", istakao je astronom Patrik Hartigan, sa Univerziteta Rik u Teksasu.Astronomi su se pitali da li je događaj, koji je malo pre Božića, u vezi sa sa Vitlejemskom zvezdom koja je vodila trojicu mudraca do mesta rođenja Isusa Hrista.

Kao što objašnjava Britanska enciklopedija, došlo je do nekoliko povezivanja „u roku od 10 godina od hronološke tačke koja se sada uzima kao početak hrišćanske ere". Jedna od njih bila je konjunkcija Jupitera i Saturna. Vitlejemska zvezda su mogle biti Venera i Jupiter.

„Posmatračima u Vavilonu činilo se da su se zvezde stopile neposredno pre zalaska u pravcu Vitlejema na zapadu".

Kako može da se vidi nebeski fenomen?

U 2020. godini nebeski fenomen biće vidljiv sa bilo kog mesta na Zemlji, ali uslovi će biti najbolji u blizini Ekvatora, navodi Hartigan. Božićni „poljubac" - pojaviće se nisko na zapadnom nebu otprilike sat vremena posle zalaska sunca.

Iz Nase ističu da će se „dve džinovske planete pojaviti na samo desetinku stepena jedna od druge - "to je otprilike debljina novčića koji se drži na dohvat ruke".

Da bi se ova neobična pojava na nebu videla potrebno je vedro nebo i vidikovac sa koga se vidi horizont koji ne zaklanjaju zgrade i drveće.

Jupiter je veća planeta, a oni sa vrlo dobrim vidom - ili dvogledom - moći će da ga razlikuju od Saturna. Drugima će se planete pojaviti kao jedna zvezda. Planete imaju tendenciju da sijaju - ili trepere, što je manje vidljivo od zvezda, pa bi vam to moglo pomoći da razlikujete planete.

Dancing across the night sky, Jupiter and Saturn will make their showstopping move on Dec. 21 when they align to form what's known as the "Great Conjunction." Here's how you can watch: https://t.co/VoNAbNAMXY



📸 : @NASAHQphoto pic.twitter.com/LLqLfujIlD