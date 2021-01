PREMINULA OPERSKA DIVA: Napustila nas primadona Biserka Cvejić

Primadona Biserka Cvejić preminula je danas u 98. godini u Beogradu.

Tužnu vest objavio je njen nekadašnji učenik Nikola Kitanovski, uz poruku “Večna vam slava, draga moja Profesorka”.

-Izvinite, potpuno sam konfuzan. To što osećam, to je bol. Kao da sam izgubio roditelja. A ona je to meni i bila. Živeo sam kod moje profesorke trinaest godina. Trenutno ne znam šta da kažem - rekao je operski pevač Nikola Kitanovski.

Biserka Cvejić jedna je od najznačajnijih operskih pevačica svih vremena kod nas. Rođena je 1923. godine u Dalmaciji, odakle se sa porodicom preselila u Belgiju, a posle Drugog svetskog rata vratili su se u Jugoslaviju. Ostvarila je ukupno 77 mecosopranskih uloga u 1.800 predstava na scenama širom sveta.

Sa pozornice se povukla 1978. godine i naredne dve decenije bila je profesor solo pevanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a potom i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Među njenim učenicima su, pored Nikole Kitanovskog, i Milena Kitić, bariton svetskog glasa Željko Lučić i mnogi drugi operski pevači.

Biserka Cvejić je za svoj rad osvojila i brojna domaća i međunarodna priznanja, među kojima su i francuska Legija časti 2001. godine i nagrada za životno delo “Dositej Obradović” 2014. godine.