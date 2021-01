OVO JE BIO POSLEDNJI PATENT NIKOLE TESLE: Zbog njega ga naučnici i danas zovu prorokom!

Malo je poznato da je Nikola Tesla napravio i koncept jedinstvene letelice, koji je bio veoma napredan za to vreme. To je bio njegov poslednji patent, a istraživači su saglasni da, iako je imao manjkavosti, koncept je bio "proročki".

Nikola Tesla je 3. januara 1928. godine objavio svoj poslednji patent. On je u američkoj Kancelariji za patente zaveden pod brojem US 1.655.114 i reč je o novoj metodi vazdušnog transporta i aparatu za vazdušni transport. Tesla je napisao da je reč o novom tipu leteće mašine helikopteru-avionu, koji može da se podiže i spušta vertikalno, a da leti horizontalno pomoću istih propelera.

Čuveni naučnik je u obrazloženju naveo da je ideja helikoptera popularna jer omogućava nošenje velikog tereta sa relativno malom potrošnjom energije. Ipak, ističe da se najčešće postavljaju zahtevi velike brzine putovanja, što helikopteri ne mogu, ali im je odao priznanje za stabilnost. Naveo je fizičke jednačine i proračune, i detaljno je opisao svoj koncept leteće mašine, uz koji je na početku predložio i skice.

Bio je to period kada su mnogi veliki naučnici predlagali ideje aviona i letelica, a um kao što je Teslin svakako nije mogao da se odupre ideji o letenju. Da bismo bolje razumeli patent Nikole Tesle, sajt "Patent Jogi", koji pomaže ljudima da registruju patente i koji ih podstiče i inspiriše na istraživanje, napravio je tri-de rekonstrukciju Tesline leteće mašine na osnovu nacrta iz samog patenta.

Helikopter-avion imao je male dimenzije i par krila koja su bila paralelna. Mašina je imala propeler koji je pokretala laka ali moćna turbina. Kako se navodi, Nikola Tesla je bio prvi koji je predložio turbomotor za ovaj tip letelice, a to je važno jer je takav motor osnova za vertikalni prevoz. Letelica je imala tri para točkova. Kada je bila na zemlji, u početnom položaju, propeler je bio na vrhu, uperen ka nebu. Krila bi bila postavljena pod uglom od 90 stepeni u odnosu na površinu tla. U takvoj poziciji, mašina bi izgledala kao helikopter.

Tokom poletanja, propeler generiše veliku snagu da bi podigao letelicu vertikalno (kao i kod klasičnog helikoptera). Kada se dosegne određena visina, snaga počinje da se smanjuje, a pilot počinje da okreće helikopter pomoću instrumenata. Krila se dovode u horizontalni položaj (da budu paralelna sa tlom), a propeler sada dolazi na prednji deo mašine. Helikopter postaje avion i njime se upravlja kao i klasičnim avionom. Na taj način omogućava se veća efikasnost nego što je imaju tradicionalni helikopteri prilikom horizontalnog letenja.

Od vremena Nikole Tesle napravljeni su mnogi avioni sa mogućnošću vertikalnog poletanja i sletanja, ali "Patent Jogi" ističe da je Teslin koncept bio jedinstven. Sedišta za pilota i putnike su bila postavljena tako da se savijaju pod uglom od 90 stepeni, to je omogućavalo onima koji sede u letelici da budu u normalnom položaju sve vreme tokom leta (ne kao kad gledamo u filmovima kako npr. astronauti koji poleću u svemir u jednom trenutku sede okrenuti ka nebu). Pomoću dve baze točkova pod pravim uglom, helikopter-avion bi mogao da sleti čak i horizontalno.

Mediji i literatura nisu se mnogo bavili Teslinom letelicom. Izuzetak je članak iz 2006. godine koji je objavio Er end Spejs magazin, a koji se bavi prednostima i manama Teslinog koncepta. Navedeno je da je čuveni naučnik opisao i skicirao letelicu sa propelerima i krilima, pomoću kojih se ona naginje i može da leti vertikalno i horizontalno. Kako se ističe, suprotno popularnom mitu, Teslin koncept nije bio inspiracija za avione sa mogućnošću vertikalnog poletanja i sletanja. Međutim, stručnjaci ističu da je u svom patentu Tesla izneo neke veoma značajne stvari.

Profesor vazduhoplovnog inženjerstva na Univerzitetu Merilend, Gordon Lišman, je rekao da bi to mogao da bude prvi koncept aviona sa rotorima i krilima koji se savijaju. Kustos u Nacinalnom muzeju vazduhoplovstva i svemira, Rodžer Konor, naveo je da je Teslin teoretski koncept sličan nekim letelicama koje smo viđali tokom dvadesetog veka i koje postoje i danas. Istakao je da je Teslin predlog upotrebe turbomlaznog motora "zadivljujuće proročki".

Kako je rekao, naročito u vertikalnom letenju, "ako nemate turbinu, ne idete nigde", tako da je Tesla sa time pogodio pravo u metu. Kao i sajt "Patent Jogi", i Konor veruje da je Tesla bio prvi koji je to predložio. Lišman je istakao da je jasno da je Tesla ozbiljno razradio koncept letelice, da se bavio problemom kontrole u horizonalnom letenju, krilicima i ostalim upravljačkim mehanizmima.

Međutim, pronalazač Vudi Noris koji se detaljno bavio patentima Nikole Tesle, kaže da je on zanemario lebdenje i da se nije bavio time koliko bi trebalo da budu duga krila da bi omogućila bilo kakvu vrstu značajnijeg prevoza i da bi se rešio problem stabilnosti. Lišman je dodao da nedostaje i način savladavanja obrtnog momenta. Na klasičnim helikopterima postoji rotor na repu koji služi za to i koji se vrti u suprotnom smeru od glavnog rotora. Ali Tesla je izostavio to na svojoj letelici.

To znači da bi njegova mašina verovatno mogla da poleti, ali da bi se vrtela u suprotnom smeru od propelera, rekao je Lišman. Trebalo bi podsetiti da je Tesla 1928. godine bio bez izvora prihoda, da nije imao laboratoriju. Umro je sam u hotelskom apartmanu 7. januara 1943. u 86. godini i nije stigao da dalje razradi model svoje letelice.

Rodžer Konor je naveo nekoliko letelica za koje je rekao da je njihov teoretski kocept sličan Teslinom. Prvo, tu je "Konvejrov" avion XFY-1 "pogo" koji je proizveden pedesetih godina prošlog veka. To je eksperimentalni avion sa mogućnošću vertikalnog poletanja i sletanja, i čini se da je nasličniji Teslinom avionu. Imao je krila sa dobrima aerodinamičnim karakteristikama, kao i turbomlazni motor. Predviđeno je da to bude lovačni avion sa naprednim karakteristikama za to vreme i da deluje sa manjih brodova. Najveći problem aviona bilo je sletanje, pošto je pilot morao da pažljivo gleda prekao ramena, i nije bilo lako spustiti se na tlo. Napravljen je samo jedan primerak aviona, a 1955. testiranja su završena i projekat je zvanično ugašen. Avion se trenutno nalazi u muzeju u Merilendu.

Drugi avion čiji koncept je sličan Teslinom je iz čuvene kompanije "Bel". To je avion XV-15 koji je ima rotore koji su se savijali. Napravljena su dva primerka. Jedan se srušio 1992. godine, a pilot i kopilot su preživeli. Drugi prototip je korišćen za testiranja, kao podrška programu "osprej". Sada se nalazi u muzeju u Vašingtonu. Danas je u službi u američkoj vojsci avion V-22 "osprej", napravljen u saradnji "Boinga" i "Bela". To je višenamenski avion sa mogućnošću vertikalnog poletanja i sletanja, koji kombinuje funkcionalnost helikoptera sa turbomlaznim avionima velikih brzina.