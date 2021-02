'NIŠTA NEĆE BITI ISTO!' BALAŠEVIĆEV PRIJATELJ se uključio uživo i za TV VESTI OTKRIO DETALJE iz života preminulog kantautora

Smrt Đorđa Balaševića je veliki gubitak i ostaće svima u najlepšem mogućem sećanju, rekao je njegov prijatelj i kolega Zoran Predin.

Predin, Balaševićev kolega iz Ljubljane je u autorskoj emisiji Srđana Predojevića na TV Vesti istakao da je košarka bila njihova najaveća zajednička ljubav i da su o tome često pričali.

Đole je bio jedan od rektih umetnika koji je bio lokalan i univerzalan. Da je Eglez bio bi mega zvezda. Ovakve kantautore više nećemo sresti -

- Ništa neće biti kao što je bilo. Povezivalo nas je i to što je moja mama iz Vojvodine. On je govorio da zbog toga sporije govorim. Imali smo mnogo toga zajedničkohg od boje kose, do smisla za humor - rekao je Predin.

TV VESTI GLEDAJTE KOD SVIH KABLOVSKIH OPERATERA U REGIONU!

mts - 111 / 794 Supernova - 011 SBB - 023 EON - 023 Total TV - 037 Orion - 603 Pošta net - 110

Pratite "TV Vesti" i na društvenim mrežama: Instagram i Youtube!