Otac blogerke Milane (8) koja spava kod dečka (13) ŠOKIRAN: 'Ništa nisam znao, ovo je tako pogrešno!'

Slučaj male Ukrajinke potresao je čitav svet, ali njena majka ne vidi ništa loše u tome što njena osmogodišnja kćerka ima dečka. Ipak, policija je pokrenula postupak.

Ukrajina, ali i ostatak sveta neprestano priča o vezi osmogodišnje Milane Mahanec sa 13-godišnjim blogerom Pašom Paijem.

Na društvenim mrežama njih dvoje dele fotke na kojima se grle i ljube, a majka devojčice kategorična je da ne rade ništa protivzakonito. Aleksandar, otac male Milane tvrdi da nije bio upućen u ovo i kaže da je šokiran.

U međuvremenu, policija je započela istragu.

Ko je Milana Mahanec?

Osmogodišnja devojčica iz Kijeva radi kao model, a njene fotografije nalaze se u brojnim časopisima.

Pored toga, Milana je blogerka na Instagramu, gde ima oko 500.000 pratilaca. Popularnost je stekla i na društvenoj mreži Likee, gde je prati oko 6 miliona ljudi.

Ko je Paša Pai?

Dečko osmogodišnje Milane je 13-godišnjak, takođe bloger. Ima oko 50.000 pratilaca na Instagramu.

Detinjstvo pod lupom

Uprkos mladim godinama, "par" deli svoje romantične trenutke: odlazak u bioskop, sastanke, poljupce, pa čak i to kako spavaju zajedno.

- Spavali smo samo dva sata noćas i sada se isključujemo - priznala je devojčica.

Šta kaže majka devojčice?

Majka male influenserke i modela podržava takav odnos, i čak pomaže u stvaranju sadržaja za društvene mreže.

Kao odgovor na skandal koji je izbio zbog Milanine veze, Darja Mahanec je reagovala tako što je isključila mogućnost komentarisanja fotografija svoje kćerke.

Darja je 16. marta za ukrajinski dnevni list prvi put progovorila o vezi svoje kćerke i pet godina starijeg dečka. Navela je da je već dala iskaz policiji. Gospođa Mahanec je uverena da ni ona, ni njena kćerka, ni 13-godišnji Paša nisu učinili ništa protivzakonito.

Najavila je da će apelovati na sajber policiju koja bi, kako smatra, trebalo da preduzme mere protiv "onih koji su objavili negativne i nepotvrđene informacije".

Glasine da Milana navodno živi sa Pašom majka je kategorički demantovala i nazvala ih lažnim.

- Dete je reklo da će prenoćiti kod Paše. Bila je to porodična poseta. Odnosno, Milana i ja smo došli u posetu porodici sa kojom smo prijatelji - objasnila je Darja.

Takođe je dodala da njena kćerka ne zna za "skandalozne komentare koji se objavljuju na društvenim mrežama“.

Tata nije znao ništa o skandalu



Aleksandar Mahanec, Milanin otac, rekao je da je šokiran onim što se događa sa njegovim detetom. Od Milanine majke razveo se 2019. godine.

Otac male influenserke tvrdi da posle razvoda pokušava da komunicira sa kćerkom i pomogne joj. Istovremeno, ne želi da govori o bivšoj supruzi.

- Sada sam šokiran onim što se događa. Ovo je sve, blago rečeno, pogrešno - naglasio je čovek.

Deda u Veću



Deda devojčice Sergej Šumejko glavni je savetnik sekretarijata parlamentarnog odbora za agrarnu i zemljišnu politiku. Sudeći po izjavi koju je dao, izgleda da nije uznemiren zbog skandala vezanog za unuku.

- Ne zanima me posebno, ne obraćam pažnju na to. Ona ima majku i ima svoje mišljenje - rekao je on.

Reakcija dečjeg ombudsmana

Mikola Kuleba, predsednikov poverenik za prava deteta, žalio se tužilaštvu, sajber policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog odnosa između osmogodišnje Milane i 13-godišnjeg Paše.

Ovo je otkrio u komentaru koji je objavila Tatjana Lupova na Fejsbuku i podelila fotografije mladog "para".

Policija je otvorila slučaj

Posle burne reakcije javnosti, policija je pokrenula istragu o dečjoj vezi i trenutno proverava sve informacije.

- Ispituju se svi svedoci i učesnici. Pokrenuta je istraga. Utvrdićemo da li postoji prekršaj - naveli su iz policije.

Slučaj je otvoren pod sumnjom o proizvodnji dečje pornografije.

Šta kažu advokati?

Prema rečima advokata Ane Maljar, roditelji sami često prave sadržaj za pedofile sa sopstvenom decom.

- Ovo je javni "roman" koji su režirali roditelji osmogodišnje devojčice iz Kijeva i 13-godišnjeg dečaka. Devojčica ima milione pratilaca na društvenim mrežama. Milioni dece takođe žele popularnost, nemajući svest o tome da time ujedno postaju predmeti uzbuđenja za pedofile - rekla je Maljar.

Ona je naglasila da je to "zadiranje u normalan seksualni razvoj dece koja su izložena gledanju i prikazivanju". Pored toga, upozorila je roditelje na takve postupke, jer će oni snositi posledice.