VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

742 - Rođen je franački kralj Karlo Veliki, koji je od dolaska na presto 768. do smrti 814. proširio franačko carstvo od Severnog mora do Italije, i od Atlantika do Češke. Krunisan je za cara 800. godine.

1725 - U Veneciji je rodjen Djovani Djakomo Kazanova (Giovanni Giacomo Casanova). Tokom burnog života bio je učenik verske škole, sekretar kardinala, venecijanski pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar, a u istoriju je ušao kao neumorni ljubavnik.

1758 - Rođen je Džejms Monro (James Monroe), jedan od najaktivnijih političara u američkoj istoriji. Bio je predsednik SAD od 1817. do 1825. godine. Zajedno sa J.Q. Adamsom formulisao je "Monroovu doktrinu" kojom je proklamovana američka izolacionistička politika. Sudelovanjem u dva svetska rata i ulaskom u UN, SAD su napustile "Monroovu doktrinu".

1791 - Ubijen je Onore Gabrijel Riketi de Mirabo, francuski političar i književnik, najbolji govornik Francuske revolucije i jedan od glavnih zastupnika interesa trećeg staleža.

1792 - Dolar je ozakonjen kao novčana jedinica SAD.

1805 - Rođen je danski pisac Hans Kristijan Andersen (Christian). Svetsku slavu donele su mu pripovetke za decu, bajke medju kojima su najpoznatije "Carevo novo odelo", "Ružno pače", "Snežna kraljica", "Devojčica sa šibicama".

1840 - Rođen je pisac Emil Zola (Emile), predvodnik naturalističkog pokreta u francuskoj književnosti, autor "Tereze Raken", "Žerminala", "Nane". Značajnu ulogu Zola je imao u otkrivanju mahinacija najviših vojnih krugova u "Drajfusovoj aferi". Otvorenim pismom 1898. predsedniku Francuske pod naslovom "Optužujem" u listu "L'oror", doprineo je oslobadjanju kapetana Alfreda Drajfusa, lažno optuženog za izdaju i osudjenog na doživotnu robiju.

1860 - U Torinu se sastao prvi italijanski parlament.

1872 - Umro je američki pronalazač i slikar Semjuel F. B. Morze (Samuel Morse), tvorac telegrafa i telegrafske Morzeove azbuke.

1914 - Rodjen je engleski filmski glumac Alek Ginis (Alec Guinness). Proslavio se filmovima "Nežno srce", "Veliko očekivanje", "Naš čovek u Havani", "Lorens od Arabije", "Pad Rimskog carstva", "Doktor Živago", a za ulogu u filmu "Most na reci Kvaj" dobio je Oskara.

1905 - Otvoren je železnički tunel ispod Alpa "Simplon" kojim je Švajcarska povezana sa Italijom.

1917 - Američki Kongres objavio je rat carskoj Nemačkoj.

1917 - Pred Vojnim sudom za oficire srpske vojske, u Solunu je počelo sudjenje grupi oficira na čelu s pukovnikom Dragutinom Dimitrijevićem - Apisom, za pripremanje prevrata i pokušaj atentata na regenta Aleksandra. Nad Apisom i dvojicom njegovih sledbenika izvršena je smrtna kazna streljanjem 26. juna. Ostali su osudjeni na zatvorske kazne. Vrhovni sud Srbije rehabilitovao je Apisa i njegove sledbenike u obnovljenom procesu 2. juna 1953.

1940 - Nemačka vojska je okupirala Dansku i napala Norvešku.

1944 - Sovjetske trupe su u Drugom svetskom ratu prešle reku Prut i ušle u Rumuniju.

1960 - Francuska je potpisala sporazum s Madagaskarom koji je time postao nezavisna država, nakon 64 godine francuske kolonijalne vladavine.

1965 - Umro je fiziolog Ilija Djuričić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1960. do 1965. i rektor Beogradskog univerziteta od 1950. do 1952. i od 1954. do 1956. Napisao je veći broj eksperimentalnih naučnih radova o fiziologiji mišića, endokrinih žlezda, krvi, o anafilaksiji.

1974 - U Parizu je umro političar i državnik Žorž Pompidu (Georges Pompidou). Bio je predsednik vlade od 1962. do 1968. godine. U junu 1969. izabran je za predsednika Francuske, pošto je Šarl de Gol (Charles de Gaulle) podneo ostavku.

1974 - U Titogradu (Podgorica) osnovan je Univerzitet Crne Gore.

1979 - Zatvaranjem britanske vojne baze, Malta je stekla punu nezavisnost, čime je okončano gotovo 80 godina britanskog prisustva na tom ostrvu.

1981 - Predsedništvo SFRJ je proglasilo vanredno stanje na Kosovu zbog demonstracija albanskih studenata koje su počele 11. marta pod parolom "Kosovo-republika".

1982 - Argentinske vojne snage iskrcale su se na Foklandska ostrva, britansku koloniju u Južnom Pacifiku koju su čuvala 84 britanska marinca. Vojnom intervencijom Britanija je polovinom juna ponovo preuzela Foklandska ostrva.

1999 - Vlasti u Beogradu preuzele su nezavisni Radio B92.

2003 - Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Mirko Šarović podneo je ostavku zbog afere izvoza oružja Vazduhoplovnog zavoda "Orao" iz Bijeljine u Irak koji je bio pod sankcijama UN, kao i zbog "špijunske afere u Republici Srpskoj".

2005 - U Vatikanu je umro poglavar rimokatoličke crkve papa Jovan Pavle Drugi (Karol Vojtila). Nemački kardinal Jozef Racinger (Joseph Ratzinger) koji je uzeo ime Benedikt Šesnaesti, izabran je za novog poglavara rimokatoličke crkve.

2007 - Ministar kulture Makedonije Ilirijan Bekiri podneo je ostavku nakon pokušaja da zabrani predstavu "Tito: odredjeni dijagrami požude", hrvatskog pisca Slobodana Šnajdera, u kojoj je bivši jugoslovenski lider Josip Broz Tito predstavljen kao ženskaroš i hedonista.

2012 - Predsednik Mađarske Pal Šmit podneo je ostavku posle afere oko doktorske disertacije za koju je ustanovljeno da predstavlja plagijat. Madjarski univerzitet Zemelvajs poništio je ranije Šmitov doktorat o razvoju modernih Olimpijskih igara, pošto je utvrdjeno da je veći deo njegove doktorske teze pokraden od drugih autora.

2013 - Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je istorijski sporazum o kontroli trgovine konvencionalnim oružjem o kome se raspravljalo više od sedam godina. Za Rezoluciju o kontroli trgovine oružjem u vrednosti 70 milijardi dolara godišnje glasale su 154 države, protiv su bile Sirija, Severna Koreja i Iran, a 23 uzdržane, medju kojima Rusija, Kina i Indija. Sporazum ne može biti nametnut, ali se očekuje da transparentnost procesa prodaje ograniči ilegalne dogovore u ovoj oblasti trgovine.

2015 - Nakon više od jedne decenije pregovora velike sile i Iran su postigli okvirni dogovor o ograničavanju nuklearnog programa Teherana tako da on ne može da dovede do proizvodnje atomskog oružja.

2015 - U napadu somalskih ekstremista Al Šabab na univerzitet u Garisi na istoku Kenije poginulo je 70 osoba, uglavnom studenata, a oko 80 ih je povredjeno.

2017 - Kandidat vladajuće koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić osvojio je 55,08 odsto glasova na predsedničkim izbora i postao novi predsednik Srbije.