PESMU EVROVIZIJE UŽIVO MOŽE DA GLEDA 3.500 LJUDI: Biće potreban NEGATIVAN TEST na koronu da bi se ušlo u arenu!

Takmičenje za Pesmu Evrovizije dobilo je dozvolu od holandske vlade da 3.500 ljudi prisustvuje muzičkom spektaklu. Ova muzička ekstravaganca biće održana u roterdamskoj Ahoj areni u maju, pošto je otkazana prošle godine.

Prema planu, mesto će biti popunjeno do polovine kapaciteta, a oni koji žele da prisustvuju moraju da imaju negativan test na kovid da bi uopšte ušli u arenu.

Organizatori Evrovizije pozdravili su odluku i rekli da će "razmotriti opcije koje su sada dostupne". Rekli su da će "narednih nedelja najaviti više detalja o tome kako mogu bezbedno da prime publiku u Ahoj areni u Roterdamu ako to situacija dozvoli".

Dodali su i da zdravlje i bezbednost prisutnih „ostaje naš glavni prioritet“ i da će svi umetnici i njihove delegacije slediti "strogi protokol“.

Saopštenje je usledilo nakon sličnog sličnog događaja u kom je bilo 1.500 fanova na muzičkom festivalu u blizini Amsterdama u martu, dok je 5.000 gledalaca smelo da prisustvuje i navija za Holandiju u fudbalskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Međutim, prošle nedelje premijer Mark Rute rekao je da će se policijski čas i druga ograničenja za koronavirus produžiti za tri nedelje do kraja aprila. Konačni aranžmani za Evroviziju biće potvrđeni krajem meseca i još uvek mogu biti podložni promenama ako dođe do novog vrhunca infekcija.

Evrovizija će se održati od 18. do 22. maja, a organizatori su prethodno izneli četiri moguća scenarija, od postavljanja celog prenosa kao i do sada pa do unapred snimljenih nastupa i bez publike uživo.

Strani fanovi Evrovizije verovatno neće moći da prisustvuju zbog međunarodnih ograničenja putovanja.

Našu zemlju će predstavljati grupa Hurricane sa pesmom "Loco Loco".