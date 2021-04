Učiteljica Vera je ZATRUDNELA sa učenikom (13): Zbog onoga što je rekla POLICIJI se svima prevrće želudac

Učiteljica osmog razreda u osnovnoj školi u Teksasu predala se policiji pre dve godine nakon što je ostala trudna sa svojim 13-godišnjim učenikom.

Aleksandria Vera (26) je navodno priznala policiji da je u vezi sa svojim učenikom još od septembra 2014.

Školski policajac je prema sudskim spisima rekao kako je Vera odlučila da progovori o celom slučaju, te je detaljno objasnila kako je ta veza započela.

– Rekla je da je dečak prvo pitao za njen profil na Instagramu, a kada je ona odbila bilo šta da kaže, on se nije pojavio na nastavi. Međutim, ona ga je kontaktirala preko društvene mreže i podsetila na domaći zadatak. On je odgovorio i pitao učiteljicu hoće li da izađe s njim. Rekla je ‘da’… – govorio je školski policajac.

