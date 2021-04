KOMPLETAN SPISAK DOBITNIKA OSKARA: Ovo su svi nagrađeni filmovi!

Dodela Oskara održana je 93. put, a film "Zemlja nomada" (Nomadland) osvojio je tri nagrade - za najbolji film, režiju i glavnu žensku ulogu.

Ovo je kompletan spisak dobitnika u svim kategorijama:

NAJBOLJI FILM - "Nomadland"

NAJBOLJA REŽIJA - Kloi Žao (Nomadland)

GLAVNA ŽENSKA ULOGA -Frensis Mekdormand (Nomadland)

GLAVNA MUŠKA ULOGA - Entoni Hopkins (Otac)

SPOREDNA ŽENSKA ULOGA - Jun Ju-jung (Minari)

SPOREDNA MUŠKA ULOGA - Daniel Kaluja (Judas and the black Messiah)

ORIGINALNI SCENARIO - "Promising young woman" (Emerald Fenel)

ADAPTIRANI SCENARIO - "Otac" (Kristofer Hempton i Florijan Zeler)

ANIMIRANI FILM - "Duša"

STRANI FILM - "Another round" (Danska)

DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARAC - "My octopus teacher"

KRATKOMETRAŽNI DOKUMENTARAC - "Colette"

KRATKI FILM - "Two distant strangers"

KRATKI ANIMIRANI FILM - "If anything happens I love you"

NAJBOLJA MUZIKA - "Duša"

NAJBOLJA PESMA - "Fight for you" ("Judas and the black Messiah, H.E.R)

ZVUK - "Sound of metal"

SCENOGRAFIJA - "Mank"

FOTOGRAFIJA - "Mank"

ŠMINKA I FRIZURA - "Ma Rainey's black bottom"

KOSTIM - "Ma Rainey's black bottom"

MONTAŽA - "Sound of metal"