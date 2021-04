Dobitnici počasne festivalske nagrade "Beogradski pobednik" za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti su glumac Rade Šerbedžija i reditelj Puriša Đorđević, kojima će nagrade biti uručene na otvaranju, kao i scenograf Miljen Kljaković Kreka koji će priznanje dobiti na zatvaranju ovogodišnjeg festivala, najavljeno je danas u Skupštini grada Beograda.

Damir Handanović, direktor CEBEF-a i potpredsednik odbora FEST-a, zahvalio se Gradu Beogradu, Ivanu Karlu, sekretaru za kulturu, Ministarstvu za kulturu i velikom prijatelju festivala Luk Oilu.

"Prethodni festival posetilo je preko 90.000 ljudi. Ovo izdanje festivala će usled poštovanja mera za suzbijanje zaraze COVID-19 imati ograničeni kapacitet gledališta, međutim ono što je najvažnije jeste da je ovogodišnji program na zavidnom nivou. Otvaranje i zatvaranje neće biti tako impozantno kao prethodne godine kada je na zatvaranju nastupio Džon Malkovič, ali s obzirom da ćemo na ovim ceremonijama dodeliti Počasne nagrade, biće emotivno i veoma dostojanstveno", rekao je Handanović, uz iskazano zadovoljstvo što je FEST u mogućnosti da se održi u fizičkom obliku.

Ivan Karl, sekretar za kulturu Grada Beograda i predsednik odbora FEST-a, podsetio je na okolnosti u kojima se održava ovogodišnje izdanje festivala.

"Presedan je što se festival održava u maju, ali je i podvig. U godini u kojoj korona još traje, u kojoj je Berlinale bio online, a Kan se pomera, imamo festival u konvencionalnom smislu reči. Festival koji prikazuje filmove u bioskopskim dvoranama, koji će imati publiku, goste i festivalsku atmosferu. Suština ovog Fest je da imamo kontinuitet, radnu atmosferu, dobru dozu energije, optimizma i entuzijazma. Fest nije Kan, Berlin, Venecija i Toronto, ali ono što je Kan u evropskim i svetskim okvirima, to je Fest u okvirima Zapadnog Balkana i regiona. On je najveći, najstariji i naznačajniji filmski festival na ovim prostorima, i to je nešto čime treba da se ponosimo" kazao je Karl.

Jugoslav Pantelić, umetnički direktor festivala, predstavio je ovogodišnje dobitnike počasne festivalske nagrade "Beogradski pobednik", članove žirija Glavnog takmičarskog programa i takmičarske selekcije "Fest fokus", kao i žirija za dodelu Nagrade "Nebojša Đukelić" za film koji na najbolji način spaja tradiciju bioskopskog i umetničkog filma.

Glavni žiri čine glumac Igor Đorđević, reditelj Dane Komljen, grčki reditelj i scenarista Zaćarias Mavroeidis, glumica Dubravka Kovjanić, i bosanskohercegovačka rediteljka Ines Tanović. Zziri programa "Fest fokus" čine reditelj Darko Nikolić, glumica Isidora Simijonović i rediteljka Katarina Koljević, dok će u žiriju za dodelu nagrade "Nebojša Đukelić" biti kritičar, publicista i urednik izdavaštva u Filmskom centru Srbije, Miroljub Stojanović, hrvatski filmolog Daniel Rafaelić, kao i reditelj, teoretičar i estetičar filma Vlastimir Sudar.

Jugoslav Pantelić se osvrnuo na filmske autore koji su poznati publici Festa, a ove godine će predstaviti svoja nova ostvarenja:

"Dalibor Matanić se ove godine vraća sa filmom "Zora", grčki reditelj Argiris Papadimitropulos je pre samo tri godine na Festu nagrađen Beogradskim pobednikom za najbolji scenario, a ove godine se u Beograd vraća sa filmom "Monday". Takođe, veliko mi je zadovoljstvo što naša gošća od pre par godina, Suzana Nikjareli, ove godine dolazi sa filmom "Miš Marx" koji će nas upoznati sa zanimljivim delom života Elenor, ćerke Karla Marksa" kazao je Pantelić.

Jugoslav Pantelić je istakao i da će na Festu biti veliki broj filmova koji se dotiču istorijskih ličnosti, ali i da će publika u filmovima iz ovogodišnjeg programa moći da pogleda najveće svetske glumačke zvezde, kao što su Frensis Mekdormand, Keri Maligen, Džoni Dep, Riz Ahmed, Entoni Hopkins, Olivija Kolman, Kolin Firt, Rejf Fajns, Havijer Bardem, Selma Hajek, Kejt Vinslet, Helen Miren, i mnoge druge.

Darja Bajić, producentkinja FEST-a, apelovala je na publiku da nosi masku i poštuje sve epidemiološke mere na projekcijama. Ona se osvrnula i na angažman festivalskog tima.

"Volela bih i da se zahvalim timu Cebefa koji predano radi u nimalo lakim okolnostima, jednu zaista jako zahtevnu manifestaciju. Idejno rešenje je ove godine radio dizajner Cebefa Simona Dašić Raca, a spot je realizovao Miloš Đukelić i Red produkcija, kojima se ovom prilikom zahvaljujem" rekao je Pantelić.

Ovogodišnji Fest će otvoriti film "Veliko iskopavanje" u kome glavnu ulogu tumači Carey Mulligan, kao i jedan od omiljenih festivalskih gostiju Ralph Fiennes, koji je na Festu gostovao 2011. i 2019. godine.

U ostvarenju australijskog reditelja Simona Stonea, uoči Drugog svetskog rata britanska udovica angažuje samoukog arheologa na iskopavanju misteriozne formacije na njenom posedu, što će dovesti do zapanjujućeg otkrića.

Na konferenciji za medije predstavljen je i najavni video festivala u režiji Miloša Đukelića koji simbolizuje povratak u budućnost, što je i ovogodišnji slogan festivala. Namera Festa je da kao najveća i najpoznatija filmska manifestacija u zemlji i regionu, doprinese ponovnom oživljavanju bioskopskih platna i povratku filmske publike u bioskope.

Ulaznice za Fest su u prodaji na blagajni Sava Centra (ulaz B iz ulice Vladimira Popovića), Kombank dvorane, Doma omladine Beograda i Cineplexx Galerija Belgrade.

Karte za projekcije u Sava Centru, Kombank dvorani i Domu Omladine Beograda mogu se nabaviti i onlajn, kao i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

U prvih sedam dana prodaje moguće je ostvariti 10% popusta na kupovinu kompleta karata po terminskim linijama u dvoranama, i 10% popusta na onlajn kupovinu u okviru akcije "Moj Komplet" (na 10 i više kupljenih ulaznica).