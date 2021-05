RODITELJI REKLI DA JE ČUDOVIŠTE I ODBACILI JE PO ROĐENJU: Na kraju im je zapušila usta! Danas je najplaćeniji model i ima važnu poruku za mnoge!

Zbog albinizma roditelji su je napustili kao bebu, međutim urođena i nasledna nesposobnost organizma da stvara pigment melanin, 16-godišnjoj Kineskinji Ksueli Abing dala je priliku da postane svetski model.

Upravo zahvaljujući toj fizičkoj različitosti, piše BBC, ova mlada devojka danas je model Voga, a za svoje kampanje angažuju je vodeći dizajneri.Roditelji su je ostavili ispred sirotišta, verovatno zbog starog kineskog verovanja da je albinizam prokletstvo.

"Osoblje u sirotištu nazvalo me Ksu Li. Ksu znači sneg, a Li znači lepa.

Usvojena sam kada sam imala tri godine i otišla sam da živim sa mamom i sestrom u Holandiju. Moja majka je rekla da ne može da smisli savršenije ime i smatrala je važnim da zadržim vezu sa svojim kineskim korenima", ispričala je Ksueli za BBC.

U vreme kada se rodila kineske vlasti još su uvek su podržavale politiku jednog deteta.

"Neka deca su, poput mene, bila napuštena, druga zaključana ili su im, ako idu u školu, kosu bojili u crno. Međutim, u nekim zemljama Afrike ih love, znaju da im odrežu udove ili čak da ih ubiju. Nadrilekari koriste njihove kosti za izradu lekova jer ljudi veruju da to može da izleči bolesti, ali naravno da to nije istina, ta verovanja su mitovi. Imam sreću da sam ja bila samo napuštena", otkriva svoju potresnu priču ova mlada devojka.

Njeni biološki roditelji nisu ostavili nikakve informacije kada su je ostavili, pa se ni danas ne zna kada joj je rođendan. Nije bila sigurna ni koliko je zapravo stara, ali kada je prošle godine morala na rendgen zbog povrede ruke, lekari su na osnovu tog snimka procenili da je veoma verovatno da ima 15 godina.

"U modeling sam ušla slučajno kada sam imala 11 godina. Moja mama je bila u kontaktu sa jednom dizajnerkom koja je poreklom iz Hong Konga. Njen sin imao je rascepanu usnu, zbog čega je odlučila da dizajnira za njega vrlo otmenu odeću kako ljudi ne bi uvek samo "buljili" u njegova usta. Kampanju je nazvala "Savršenom nesavršenošću" i pitala da li želim da se pridružim njenoj reviji u Hong Kongu. To je bilo neverovatno iskustvo", priča Ksueli.

Nakon toga pozvali su je na nekoliko fotosešna, a jedno od njih bilo je za Broka Elbanka u njegovom studiju u Londonu. Objavio je njen portret na Instagramu. Zatim ju je kontaktirala agencija za modeling "Zebedee Talent" i pitala da li želi da im se pridruži u njihovoj misiji da ljude sa invaliditetom predstave u modnoj industriji.

Jedna od Brokovih fotografija na kojoj je bila Ksueli predstavljena je u italijanskom Vogu u junu 2019. čiju je naslovnicu krasila Lana del Rej.

"U to vreme nisam znala koliko je važan i uticajan taj magazin, i trebalo mi je neko vreme da shvatim zašto su se ljudi toliko uzbudili zbog toga. U modelingu je blagoslov izgledati drugačije, a ne prokletstvo i daje mi osnovu za podizanje svesti o albinizmu. Još uvek postoje modeli koji su dva metra visoki i mršavi, ali sada se osobe sa invaliditetom ili razlikama više pojavljuju u medijima i to je sjajno - ali to bi trebalo da bude normalno. Ipak, albino modeli su često izloženi stereotipu, pa ih u modnom svetu često koriste kao anđele ili duhove i to me rastužuje. Pogotovo zato što dalje postoje praznoverja koja ugrožavaju živote dece sa albinizmom u zemljama poput Tanzanije i Malavija", ističe Ksueli.

Osim što se fizički, zbog izrazito blede puti i potpuno bele kose, obrva i trepavica razlikuje od drugih, albinizam za nju znači i izrazito veliku osetljivost na sunce, ali i jako loš vid.

"Imam samo osam do deset posto vida i ne mogu da gledam direktno u svetlost jer me boli u očima. Ponekad, ako je presvetlo na snimanju, često pitam da li smem da zatvorim oči ili ih zamolim da ublaže rasvetu. Dešava se i da fotografu kažem da napravi tri moje fotografije sa otvorenim očima koristeći blic, i ne više. U početku pomisle kako će teško da zavše snimanje, ali kada naprave prvu sliku, stvarno su zadovoljni rezultatima. Moj menadžment kaže klijentima da me ne mogu angažovati ukoliko ne mogu da mi pruže te uslove. Važno im je da se osećam ugodno", objašnjava Ksueli.

Ljudi joj kažu kako joj oštećenje vida daje drugačiju perspektivu i da vidi detalje koje drugi ne primećuju. Takođe, zbog toga je manje brine tradicionalni pogled na lepotu.

"Možda zato što ne mogu da vidim sve ispravno, ja se više fokusiram na glas i ono što ljudi imaju da kažu. Zbog toga mi je i važnija njihova unutrašnja lepota", završava Ksueli.