ŠOK, SVI ZANEMELI NA SVADBI: Majka ženila sina, a onda je shvatila da je buduća snajka zapravo NJENA ĆERKA! (FOTO)

Žena je navodno bila sposobna da prepozna svoju ćerku, od koje je bila odvojena pre mnogo godina, po belegu na ruci na dan ceremonije.

Nevesta i njena prva majka viđene su kako plaču i grle se tokom iznenađujućeg okupljanja u Sužou u kineskoj provinciji Điangsu 31. marta, kako je izveštavao Tajms njuz nau.

Međutim, mladenci nisu brat i sestra.

Venčanje je moglo da se održi nakon što je utvrđeno da je sin žene usvojen.

Žena je navodno odlučila da usvoji sina nakon što je godinama uzalud tražila svoju ćerku.

