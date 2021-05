Teodora je LAŽNO SAHRANILA DEČKA da bi ga odvojila od ljubavnice: Na groblju je usledio ŠOK PREOKRET

Škotlanđanka Teodora Tea Lovridž otkrila je na TikToku da je nedavno morala da pribegne, kako je naglasila, “drastičnim merama” kako bi prekinula vezu između njenog dečka i jedne devojke.

Tea je ispričala da je pre osam meseci došla na ideju da organizuje lažnu sahranu za dečka, lansirajući priču da je poginuo na putu.

– Doživela sam najgore iznenađenje u životu samo nekoliko nedelja pošto sam se porodila. Planirala sam da s njim dočekam starost, a onda su mi se na trenutak srušili snovi. Međutim, koliko god da me je realnost ošamarila, rešila sam da pređem preko njegovog neverstva i vratim ga u kuću u kojoj ga je sada čekala i beba. Tako sam došla na ideju da organizujem lažnu sahranu za njega. Prvo sam dugo s njim pričala i molila ga da se pomirimo i nastavimo zajednički život. Posle nedelju, dve, uspela sam da mu pridobijem srce i bio je pred raskidom sa švalerkom. Tada sam mu rekla šta planiram da uradim, pošto mi je rekao da mu je ljubavnica posesivna – napisala je Tea na Instagramu.

Na društvenim mrežama je saopštila da je on tragično poginuo u saobraćajnoj nesreći, znajući da će neki pratioci to preneti njegovoj ljubavnici. On se složio sa Teodorom da joj se više ne javlja na telefon i ne odgovara na poruke.

Podvala je uspela. Čak smo unajmili i fotografa da slika sahranu i kovčeg, pa sam i to stavila na mreže. Pravi prijatelji su znali za trik, ali su na moju molbu pristali da i oni izjavljuju saučešće po Fejsbuku i Instagramu. Međutim, na jedno nisam računala. Na groblju su mi prišla dva policajca i pitala su me ironično gde je zaista on. Bila sam u čudu i tek nešto kasnije sam saznala od njih da je prethodno veče uhapšen zbog preprodaje i sada je u zatvoru gde će provesti tri godine. Tako da sam se uzalud trudila da ga pridobijem. Karma je čudo – napisala je Tea.

Iako je njen dečko nagrabusio, podvala sa sahranom je uspela. Devojka i dan danas veruje da joj je Tein dečko poginuo.

Pratioci su masovno na Instagramu zamerali Tei što je i pored svega želela da se pomiri s dečkom koji je diler, a ima i bebu u kući. Sudeći prema njenim komentarima i reakcijama, nije mnogo obraćala pažnju na kritike.