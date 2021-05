BILO IM JE POTREBNO 100 GODINA Naučnici su tek sada otkrili čemu služi TESLIN VENTIL i korisniji je nego što se mililo

Nikola Tesla još uvek iznenađuje naučnike, a da su njegovi izumi i dan danas aktuelni pokazalo je novo naučno istraživanje Teslinog izuma starog 100 godina za koji su stručnjaci tek sada utvrdili čemu služi

Tesla je bio daleko ispred svog vremena, dobio je patent za izum koji je po njemu nazvan "Teslinim ventilom" još 1920. godine.

Čitav vek kasnije, naučnici su otkrili da ne samo da je taj njegov izum korisniji nego što se to prethodno mislilo, već da može da ima i potpuno nove načine primene.

Neverovatno je da taj 100 godina star izum nije u potpunosti shvaćen i da bi mogao biti koristan u modernim tehnologijama na načine o kojima se dosad nije razmišljalo, rekao je Lif Ristop, jedan od autora navedenog istraživanja i asistent profesora na Univerzitetu Njujork.

Iako je Tesla poznat kao čarobnjak električne struje i strujnih krugova, njegov manje poznati rad kontrole toka strujanja tečnosti bio je istinski ispred svog vremena, dodao je Ristop.

Tesla je svoj izum nazivao "ventilski vod", iako je u međuvremenu on dobio ime po njemu. Teslin ventil sastoji se od serije petlji u obliku suza koje su povezane u nizu. Taj izum je tako napravljen da tečnostima omogućuje protok samo u jednom smeru i bez potrebe za drugim pokretnim delovima (poput ventila).

No, taj izum mogao bi da se koristi i za druge funkcije, otkrili su sad naučnici. Naime, Teslin uređaj na neki način radi i poput sklopke, odnosno tek kad kroz njega prođe dovoljna količina tečnosti, on sprečava da se ona kreće u pogrešnom smeru.

Naučnici zbog toga smatraju da bi taj izum mogao da se koristi za upumpavanje goriva ili drugih tekućina u motore i mašine. Ključno je da se uređaj uključi kad se u njemu stvore turbulentna strujanja u suprotnom smeru, koja "začepe" cev sa vrtlozima i ometajućim strujama, naveo je Ristop.

On je dodao da je ta turbulencija mnogo slabija od na primer turbulencija tečnosti u klasičnim cevima, odnosno i do 20 puta slabija nego u cevi cilindričnog oblika. Upravo zbog toga Ristop smatra da je Teslin izum moćan u kontrolisanju tokova i može da se upotrebi na mnogo različitih načina.

Naučnici su otkrili da Teslin ventil radi najbolje ako dotok tečnosti nije ravnomeran, već više pulsirajući. Sa druge strane, po izlasku iz Teslinog ventila, tok tečnosti je miran i stabilan.

Mislimo da je Tesla baš to imao na umu kad je radio na izumu, s obzirom na to da je razmišljao o analognim operacijama s električnim strujanjima. On je i najpoznatiji po izumu motora na naizmeničnu struju i pretvarača električne energije iz naizmenične u jednosmernu struju (AC-DC konverter), rekao je Ristop.

Sve to znači da bi se Teslin 100 godina star izum mogao koristiti kao najnovije tehnološko otkriće u današnjoj, najmodernijoj tehnologiji.

Teslin uređaj je alternativa konvencionalnom ventilu, čiji se pokretni delovi troše s vremenom. Sad znamo i da je vrlo efikasan u mešanju pa bi mogao da se koristi za iskorišćavanje vibracija u motorima i mašinama za pumpanje goriva, maziva ili drugih gasova i tečnosti, rekao je ističe Ristop.