SPECIJALNO ZA GEJMERE: Opera izbacila novi pretraživač, doživljaj igrica će biti JOŠ BOLJI

Opera GX za mobilne telefone je prvi pretraživač za gejmere na mobilnim telefonima. Opera želi da GX doživljaj učini što boljim.

- Korisnici GX uživaće u prilagođenoj navigaciji pomoću dugmeta za brzo delovanje (FAB), koristeći vibracije i povratne informacije. Takođe, korisnici dobijaju mogućnost sinhronizacije mobilnih i računarskih iskustava putem funkcije Flow, koja omogućava igračima da razmenjuju uputstva i izrade karaktera između uređaja, i dobijaju trenutni pristup GX Corner - jedinstvenom prostoru na početnom ekranu GX koji sadrži najnovije vesti o igrama, ponude i kalendar izlazaka igara - navodi se u saopštenju.

You can now take the world’s first gaming browser with you when you’re AFK!🏃



Announcing Opera GX for iOS: https://t.co/RqGA1iM2rO & for Android: https://t.co/VvjUPdRGyA😍 Be among the first to test out the beta version! pic.twitter.com/hiRK7GnL1C