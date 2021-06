VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan 1832. godine, rođen je nemački inženjer Nikolaus August Oto (Otto), izumitelj četvorotaktnog motora sa unutrašnjim sagorevanjem (1876).

1190 - Rimsko-nemački car Fridrih I Barbarosa (Friedrich Barbarossa) utopio se u reci Salef u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata.

1610 - Prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Menhetn, sada centralni deo Njujorka. Holandjani su 1626. za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom delu podigli naselje Novi Amsterdam.

1719 - Rimsko-nemački car Karlo VI proterao je Špance sa Sicilije.

1793 - U Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt, "Žarden de Plant".

1819 - Rođen je francuski slikar Gistav Kurbe (Gustave Courbet). Kao osnivač realističke škole u vreme krutog akademizma, smatra se najrevolucionarnijim slikarom 19. veka ("Atelje", "Tucači kamena", "Talas", "Pogreb u Ornanu").

1832 - Rođen je nemački inženjer Nikolaus August Oto (Otto), izumitelj četvorotaktnog motora sa unutrašnjim sagorevanjem (1876).

1836 - Umro je francuski fizičar i matematičar Andre Mari Amper (Marie Ampere), osnivač elektrodinamike.

1898 - Američke trupe izvršile su u Špansko-američkom ratu invaziju na Kubu.

1909 - Prvi put je upotrebljen signal S.O.S. kada je linijski brod "Slavonia" kompanije Kjunard, doživeo brodolom na Azorskim ostrvima.

1915 - Rođen je američki pisac Sol Belou (Saul Bellow), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1976. ("Henderson, kralj kiše", "Čovek na klackalici", "Žrtva", "Ne propusti dan", "Pustolovine Ogija Mača").

1922 - Rođena je američka filmska glumica i pevačica Džudi Garland (Judy), koja se proslavila već kao devojčica ulogom u filmu "Čarobnjak iz Oza".

1923 - Rođen je britanski medijski magnat češkog porekla Jan Ludvik Hoh (Hoch), poznat kao Jan Robert Maksvel (Ian, Maxwell). Udavio se 1991. kod Kanarskih ostrva, pošto je sa svoje jahte pao u more.

1923 - Umro je francuski pisac Pjer Loti (Pierre) ("Islandski ribar", "Lotijeva ženidba", "Roman jednog spahije").

1924 - Fašisti su kidnapovali, a potom ubili Djakoma Mateotija (Giacomo Matteotti), lidera italijanskih socijalista.

1934 - Umro je engleski kompozitor Frederik Delijus (Frederick Delius), poznat po simfonijama "Pariz - pesma velikog grada" i "Brigg Fair" i kompozicijama "Misa života" i "Rekvijem" inspirisane delom Fridriha Ničea (Friedrich Nietzsche).

1934 - "Rođen" je Paja Patak (Donald Duck), jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Volta Diznija (Walt Disney).

1940 - Italija je, kao saveznica Nemačke u Drugom svetskom ratu, objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji.

1942 - Nemci su u Drugom svetskom ratu potpuno uništili češko selo Lidice za odmazdu zbog atentata na nacističkog protektora Češke i Moravske i jednog od najznačajnijih Hitlerovih saradnika, Rajnharda Hajdriha (Reinhard Heydrich). Atentat su 27. maja izvršili Jozef Gabčik i Jozef Kubiš, češki komandosi-padobranci, poslati iz Velike Britanije.

1946 - Umro je američki bokser Džek Džonson (Jack Johnson), prvi crnac koji je osvojio titulu svetskog prvaka u teškoj kategoriji.

1967 - Umro je američki filmski glumac Spenser Trejsi (Spencer Tracy), prvi glumac koji je dve godine uzastopno dobio Oskara za filmove "Hrabri kapetan" 1937. i "Grad dečaka" 1938.

1967 - Završen je šestodnevni izraelsko-arapski rat u kojem je Izrael zauzeo delove teritorije Sirije, Jordana i Egipta, koje uključuju istočni Jerusalim, Zapadnu obalu, Gazu i Sinajsko poluostrvo. SSSR je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom.

1970 - U Jordanu je stotinu ljudi poginulo u sukobu vladinih snaga s palestinskim gerilcima.

1971 - SAD su ukinule 20-godišnji embargo na trgovinu s Kinom.

1990 - Peruanski političar japanskog porekla Alberto Fudžimori/Fuhimori (Fujimori) pobedio je na predsedničkim izborima u Peruu književnika Marija Vargasa Ljosu (Mario, Llosa).

1990 - Na prvim višestranačkim poslaničkim izborima u Čehoslovačkoj od 1946, pobedio je Građanski forum koji je osnovao književnik Vaclav Havel.

1990 - Na prvim višestranačkim poslaničkim izborima u Bugarskoj izbornu pobedu je odnela Bugarska socijalistička partija (bivši komunisti).

1996 - Predstavnici čečenskih separatista i Rusije potpisali su sporazum kojim su utvrđene osnove za okončanje 18-mesečnog rata u Čečeniji.

1997 - Po nalogu lidera Crvenih Kmera Pola Pota, ubijeni su jedan od njegovih najbližih saradnika Son Sen i 11 članova njegove porodice.

1998 - Protestom u Prištini, uz zahtev za dolazak snaga NATO na Kosovo, kosovski Albanci prekinuli su svakodnevne polučasovne protestne šetnje koje su pod motom "Kosovo - najveći zatvor na svetu", organizovali dva meseca. Protesti sa istim zahtevom održani su i u Tirani i Skoplju.

1999 - NATO je prekinuo bombardovanje SR Jugoslavije pošto su se prve jedinice Vojske Jugoslavije povukle s Kosova na osnovu Vojno-tehničkog sporazuma potpisanog prethodnog dana u Kumanovu. Predsednik SRJ Slobodan Milošević je saopštio da su tokom agresije NATO protiv SR Jugoslavije poginula 462 pripadnika VJ i 114 policajaca.

2000 - U Damasku je umro Hafez el Asad, predsednik Sirije od 1971. Za novog predsednika izabran je njegov sin Bašar el Asad.

2001 - Medijski magnat Silvio Berluskoni (Berlusconi), po drugi put je postao premijer Italije, pošto je njegova partija na poslaničkim izborima osvojila 30 procenata glasova više od bilo koje druge partije. To je bila 59. vlada Italije od Drugog svetskog rata.

2002 - Umro je Džon Goti (John Gotti), američki mafijaški bos. Uhapšen je 1990. godine, posle decenija brutalnih zločina i luksuznog života.

2003 - U Torontu (Kanada) je legalno sklopljen prvi brak dva homoseksualca u toj zemlji.

2004 - Umro je bluz i džez kantautor Rej Čarls (Ray Charles). Dobitnik je 12 muzičkih nagrada "Gremi", medju kojima i za najbolju pesmu - tri puta uzastopno, za "Hit the Road Jack", "I Can't stop loving you" i "Busted".

2007 - Džordž Buš (George W. Bush) doputovao je u jednodnevnu posetu Albaniji kao prvi američki predsednik koji je posetio tu zemlju.

2010 - Haški tribunal proglasio je oficire Vojske Republike Srpske Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu, krivim za genocid nad Muslimanima u Srebrenici u leto 1995. i osudio ih na kaznu doživotnog zatvora. Sudsko veće proglasilo je još petoricu pripadnika te Vojske odgovornim za isti zločin i potvrdilo da je u Srebrenici počinjen genocid.

2011 - Evropski komesar za proširenje Štefan File objavio je da je Hrvatska, nakon šest godina pregovora ispunila uslove da postane 28. članica Evropske unije i da je preostalo da zemlje članice ratifikuju sporazum o njenom pristupanju.

2013 - Roberto Kavali (Cavalli) poznati svetski kreator, prikazao je modnu reviju ispred zidina Starog grada u Budvi.

2014 - Za novog predsednika Izraela izabran je Ruven (Reuven) Rivlin, dugogodišnji političar iz partije Likud, poznat kao protivnik formiranja palestinske države.

2015 - Ostaci vizantijske crkve stare 1.500 godina otkriveni su nedaleko od Jerusalima. Crkva potiče iz perioda kada je Vizantijska imperija vladala današnjim teritorijama Izraela i Palestine, izmedju 324. i 638. godine nove ere.

2020 - Tužilaštvo Švedske je nakon 34 godine zatvorilo slučaj ubistva premijera Ulofa Palmea, navodeći da je glavni osumnjičeni umro 2000. godine. Palme je ubijen 28. februara 1986. godine u centru Stokholma kada je sa suprugom Lizbet izašao iz bioskopa. Za ubistvo Palmea bilo je osumnjičeno više od 100 osoba, a slučaj su pratile brojne teorije zavere.

