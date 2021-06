ŽIVOTNE LEKCIJE NIKOLE TESLE: Jeo je dva obroka dnevno, a jedva da je ikad spavao

Pročitajte intervju Nikole Tesle iz 1933. godine.

Opet živi u hotelu, u pitanju je “Valdorf-Astorija”, u iznajmljenom apartmanu sa odloženim plaćanjem.

Dugovi se penju na basnoslovnih 20.000 dolara, tako da vlasnik hotela preuzima vlasništvo nad Vordenklajfom kako bi izmirio svoja potraživanja, kula će biti srušena 1917. godine.

Tesla u zimu svog života ulazi kao siromašni usamljenik.

Seli se u novi hotel, “Pensilvanija”, gde stanuje na petnaestom spratu, u sobi 1522 E.

Na svoj 75. rođendan dobija neobično veliko priznanje – njegovo lice krasi naslovnu stranu prestižnog magazina “Tajm”.

Od jugoslovenske vlade prima skromnu penziju i bavi se istraživanjima onoliko koliko mu dozvoljavaju okolnosti i finansije kojih nema u izdašnim količinama.

Godine 1933. daće intervju u kome će otvoreno govoriti o svojim životnim navikama i filozofiji života.

“Naše stanje tela i uma u starosti samo je potvrda toga kako smo proveli svoju mladost”, kaže samouvereno. “Tajna moje vlastite snage i vitalnosti danas je u tome što sam u mladosti vodio ono što biste mogli nazvati pobožnim životom – kazao je. Njegova izvrsnost proizlazila je iz razumevanja da mora da kontroliše svoje ’strasti i apetite’ ako želi da ostvari svoje snove i nastavi da radi sve do smrti.”

Zatim dodaje da je od ranih godina krenuo da živi disciplinovano i planirano, radeći i koncentrišući se samo na ono što je želeo da ostvari.

“Ne želim odmor, jer nema preterivanja u mojim naporima. Kad bi svi ljudi odabrali za životno delo ono što je kompatibilno s njihovim temperamentom, zbir sreće u svetu bi se nemerljivo povećao. Mnogi su tužni i depresivni zbog prolaznosti života. Kakva je korist od pokušaja postizanja bilo čega – pitaju se i kažu: ’Život je tako kratak. Ne bismo imali vremena da živimo kad bismo se posvetili nekom zadatku.’ Ali, nisu svesni da bi mogli znatno da produže svoj život, samo kad bi se potrudili. Ali, ljudska bića rade toliko mnogo stvari koje im krče put do groba i pre nego što je vrijeme… Pre svega, jedemo previše, što ste sigurno često čuli i pre. Jedemo pogrešne vrste hrane i pijemo pogrešne vrste tečnosti. Većina štete se nanosi prejedanjem i nedovoljnim vežbanjem, što doprinosi toksičnim stanjima u telu i onemogućava izbacivanje nakupljenih otrova. Zašto preopterećivati ​​tela koja nam služe? Jedem dva obroka dnevno i izbegavam svu hranu koja stvara kiselinu. Skoro svi jedu previše graška i pasulja i ostale hrane koja sadrži mokraćnu kiselinu i druge otrove. Osim toga, jedem sveže povrće, a ribu i meso retko. Riba je poznata kao hrana za mozak, ali ima vrlo jake kisele reakcije, jer sadrži mnogo fosfora. Ja otklanjam sve stimulanse. Takođe se suzdržavam od mesa. Uveren sam da u roku od samo sto godina kafa, čaj i duvan neće više biti u modi. Alkohol će se, međutim, i dalje koristiti. To nije stimulans, već pravi eliksir života. Verujem u to da treba puno vežbati. Svaki dan hodam 12 do 16 kilometara i nikad se ne vozim taksijem ili drugim prevoznim sredstvima kad imam vremena za pešačenje. Takođe, svakodnevno vežbam u svojoj kupki, jer mislim da je to od velike važnosti. Odležim u toploj kupki, nakon čega sledi malo duže hladno tuširanje. Koliko spavam? Jedva da ikad spavam! Dolazim iz dugovečne porodice, ali svi smo loši spavači. Očekujem da ću kao i moji preci živeti barem sto godina. I ne brine me neispavanost. Ponekad odmaram sat vremena, ili malo više…

***

Iz hit knjige Dejana Stojiljkovića “Nikola Tesla – pesnik nauke” koja se na poklon dobija uz Nedeljnik od četvrtka 10. juna.