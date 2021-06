ROLAN GAROS UOPŠTE NIJE BIO TENISER! 'Kumovao' je slavnom turniru, a šampion je bio u POTPUNO DRUGOM SPORTU

Rolan Garos, čuveni teniski turnir u Parizu, ovih dana je dostigao svoj vrhunac. I dok ljubitelji belog sporta uživaju u vrhunskim mečevima i potezima svojih omiljenih igrača, malo je onih koji znaju ko se krije iza imena ovog spektakla.

Rolan Garos je bio proslavljeni ratni pilot u Francuskoj najzapaženiji po svojim akcijama u Prvom svetskom ratu. Ipak, i pre ovog sukoba je bio poznat u vazduhoplovnim krugovima.

Njegova slava je dostigla vrhunac kada je 1913. godine postao prvi čovek koji je u neprekidnom letu preleteo Sredozemno more od Frežisa na jugu Francuske do Bizerte u Tunisu. Bilo mu je potrebno 7 sati i 53 minuta, a poduhvat mu je doneo svetsku slavu.

A onda je počeo Veliki rat…

Rolan Garos se pridružio francuskoj vojsci i postao ratni pilot. Nakon nekoliko misija, Rolan je shvatio da je istovremeno letenje i pucanje preteško pa je, umesto na bočnu stranu, automatsku pušku pričvrstio na prednji deo borbenog aviona. Tako je sebi olakšao gađanje protivnika, a da bi propelere zaštitio od oštećenja neprijateljskih metaka, na avion je postavio metalne klinove.

U kratkom roku na ovaj način je srušio tri nemačka aviona, što mu je donelo veliki ugled. Uskoro je njegov sistem uveo pravu revoluciju u ratovanju na nebu, a Rolan Garos je tako postao jedan od prvih borbenih pilota na svetu.

Ratna sreća je Rolan Garosu okrenula leđa 18. aprila 1915. kada je njegov avion oboren iznad nemačkog dela ratišta. Odveden je u zarobljeništvo i odande je uspeo da pobegne tek posle tri godine. Čim je ponovo stigao na teritoriju Francuske, vratio se u vojsku i ponovo poleteo.

Pokazalo se da je odluka da ponovo pristupi vojsci bila fatalna za hrabrog pilota. Rolan Garos je ponovo oboren 5. oktobra 1918. iznad gradića Vuzije, u Ardenima. Poginuo je ni mesec dana pre kraja rata.

