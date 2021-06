'DOKTORE, TO JE NEMOGUĆE!' Lekar je na ultrazvuku primetio ČUDNU POJAVU NA BEBI, ubrzo su saznali da u njoj ŽIVI NEŠTO NEVEROVATNO!

Bilo je sličnih slučajeva u zadnje vreme u Indiji, Indoneziji i Singapuru.

U telu malene Icamare rasla je njena sestra bliznakinja, a lekar je to uočio tokom ultrazvuka, dok je devojčica još bila u stomaku svoje majke Monike Vege (33).

Bilo je sličnih slučajeva u zadnje vreme u Indiji, Indoneziji i Singapuru. Ali ovaj je bio poseban po tome što je ‘fetus-in-fetu’ identifikovan još tokom trudnoće, pre nego je dete došlo na svet, rekao je dr. Migel Para-Savedra.

Opstetričar, koji je Moniku poslao kod dr. Migela Para-Savedra, mislio je da nerođena beba ima nekakvu cistu, ali prevario se. Bilo je to sićušno, napola razvijeno telo bez srca i mozga u bebinom abdomenu, nešto što se događa vrlo retko, otprilike u jednom naspram pola milionaa rođenja. Majku Moniku je dr. Para-Savedra prvi put video kada je bila u 35. nedelji trudnoće.

Odmah ju je pregledao kolor doplerom i 3D/4D ultrazvučnim snimanjem. Ono što je video šokiralo ga je. U bebi je video prostor ispunjen tečnošću u kojoj je bilo minijaturno dete. Ono se zasebnom pupčanom vrpcom opskrbljivalo krvlju, a pupčana vrpca završavala je na crevu većeg blizanca, tj, malene Icamare.

– Rekao sam to majci, a ona je ponavljala: ‘Ne doktore, to je nemoguće’. Pojasnio sam joj korak po korak o čemu se radi i razumela je – ispričao je ovaj lekar.

Dve nedelje kasnije ovaj lekar je odlučio da porodi Moniku carskim rezom, bilo je to 22. februara. Njena beba tada je težila nešto više od tri kilograma, blizanakinja u njoj je rasla i postojala je opasnost da će joj zgnječiti unutarašnje organe i tako ih oštetiti. Dan kasnije su malenu Icamaru podvrgnuli laparoskopskoj operaciji kako bi bliznakinju izvadili iz njenog tela.

– Bila je dugačka gotovo pet centimetara i težila 14 grama. Imala je nedovoljno razvijenu, zakržljalu glavu i udove, ali nije imala mozak i srce. Umrla je kada smo joj prerezali pupčanu vrpcu – objasnio je dr. Migel Para-Savedra nakon zahvata i dodao da se radilo o blizanakinji nastaloj iz iste ćelije, jednojajčanoj blizanki.

Kada se manji blizanac hrani pričvršćen na telo većeg, kao u ovom slučaju, to se u medicinskoj literaturi naziva – heteropagus ili parazitski blizanac.

– Fetus-in-fetu se ponekad pogrešno dijagnostikuje kao teratom, tumor koji može da sadrži kosti, mišićno tkivo i kosu. Tada se sprovodi poređenje DNK, ali nema sumnje da su ovo dvoje identični blizanci iz iste jajne ćelije. Icamara je dobro, ima mali ožiljak na trbuhu, ali sada je normalna beba, osim što celi svet govori o njoj – dodao je lekar.

Neki parazitski blizanci rađaju se spojeni spolja na zdravog blizanca, a ponekad se događa i da su delimično u telu zdravog blizanca, a delom van njega. Lekar kaže da se fetus-in-fetu pojavljuje brzo nakon začeća, nakon 17 dana trudnoće kada se embrion spljošti poput diska, a potom se savije u sebe kako bi formirao izduženi fetus. Ponekad se dogodi, kao u slučaju ove devojčice, da se jedan embrion omota oko drugog, manjeg.

Bilo je slučajeva kada su ljudi u sebi nosili parazitskog blizanca godinama, a toga nisu bili svesni. Pre četiri godine zabeležen je slučaj Britanke koja je živjla na Kipru. Završila je na operacijskom stolu zbog ‘tumora’ velikog oko deset centimetara koji se nalazio na jajniku.

Međutim, kada ju je hirurg otvorio, imao je šta da vide- maleno biće s delimično formiranim licem na kojemu je bilo oko, zub i crna kosa. Bila je to parazitska blizanaknja koju je nosila u sebi još dok je bila u majčinom trbuhu, prenosi The New York Times.