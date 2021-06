U SREDIŠTU ZEMLJE SE ODIGRAVA PRAVA MISTERIJA! Nešto čudno se dešava sa jezgrom, a naučnici ne znaju zašto! (FOTO)

Međunarodna grupa naučnika otkrila je da unutrašnje jezgro Zemlje raste svake godine po asimetričnom obrascu. To mogu da vide samo kada istražuju seizmičke talase koji prolaze kroz čvrsto Zemljino jezgro, a iz nekog razloga talasi prolaze značajno brže dok se kreću između severnog i južnog pola, nego širom ekvatora.

U studiji, objavljenoj početkom juna u naučnom magazinu Prirods (Nature), navodi se da unutrašnje jezgro raste neravnomerno, na način da se novi kristali gvožđa brže formiraju na istočnoj u odnosu na zapadnu stranu.

To su otkrili uz pomoć kompjuterskih simulacija koje pokazuju kako je jezgro raslo tokom proteklih milijardu godina. Kako kažu, svake godine, malo po malo, Zemljino jezgro raste.

Iako za ovu nepravilnost znaju decenijama, i dalje ne znaju šta je uzrok i napominju da bi morali da shvate procese koji se odvijaju u omotaču jezgra kako bi dali odgovor na to pitanje.

"Svaki sloj Zemlje kontroliše ono što se nalazi iznad, a utiče na ono što je ispod. Unutrašnje jezgro lagano smrzava tečnost spoljnog jezgra, kao grudva snega, dodajući nove slojeve. Spoljno jezgro potom hladi omotač jezgra koji se nalazi iznad njega, tako da bi pitanje zašto unutrašnje jezgro raste brže na jednoj u odnosu na drugu stranu moglo da bude ekvivalent pitanju zašto je jedna strana omotača jezgra hladnija od druge“, rekao je Danijel Frost, seizmolog sa Univerziteta u Kaliforniji i vodeći autor studije.

