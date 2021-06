KRISTIJANU SE BAŠ POSREĆILO: Sasvim slučajno našao nešto što niko nikada nije uspeo! Ovo je čudo!

Strastveni ljubitelj plaže i lokalni istoričar uvek je u potrazi za neobičnim objektima skrivenim ispod peska i algi na ostrvu severno od Tasmanije.

"Nikad ne znate šta može da iskači na plažama nakon oluja, čak i u unutrašnjosti. Ako vas zanimaju kosti ili delovi olupine, jednostavno nikad ne znate", rekao je Robertson.

The discovery of a very rare King Island emu egg is exciting scientists https://t.co/LQtjpPjzmm

„Oduvek me je zanimala istorija ostrva ali i samo pronalaženje čudnih predmeta na plaži.“

Tako je, ne sluteći šta će naći, jednog dana hodajući po peščanim dinama, naišao na svoje najveće otkriće do sada - retko jaje izumrlog emua.

The King Island dwarf emu was the smallest emu in the world at about 1.2 metres tall and hunted to #extinction within a few decades of colonial settlement in Tasmania. https://t.co/XryUD7ByUL pic.twitter.com/WK7MGVvCOa