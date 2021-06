UDALA SE ZA DELFINA, PA POSTALA UDOVICA! Milionerka u žalosti poručuje: To nije bolesno i bizarno, iskreno sam ga volela! (VIDEO)

Mnogi od nas se muče u vezama, ali milionerka Šeron Tendler je znala je da je to ljubav na prvi pogled kad je upoznala svog partnera, po imenu Sindi.

Sve je počelo kada je Šeron, koja je tada imala 26 godina i Sindi započeli vezu. Šeron je putovala u Izrael kako bi se videla sa svojim voljenim.

Kako je objavljeno na britanskom portalu Šeron kaže da je odmah bilo jasno da je uspostavila vezu sa Sindi, uprkos činjenici da je ona bila delfin od 39 godina i to muški delfin, ali su ga greškom nazvali ženskim imenom.

Na kraju, venčali su se u izraelskoj luci Eilat, a unija je bila zapečaćena poljupcem dok je Šeron šaptala "Volim te" i Sindinim klimanjem glave, što su okupljeni protumačili kao znak saglasnosti.

Par se venčao u raskošnoj ceremoniji, dok je milionerka Šeron blistala u beloj haljini sa ružičastim cvetovima u kosi, ali sve se naglo i dramatično završilo kada je delfin Sindi nažalost umro nakon nekoliko meseci.

Govoreći nakon venčanja, Šeron je rekla lokalnim novinarima: "To nije izopačena stvar. Volim ovog delfina. On je ljubav mog života. "To nije loše. To smo samo učinili zato što ga volim, ali ne na način na koji vi volite čoveka. To je samo čista ljubav koju imam prema ovoj životinji."

Žena je rekla da se više nikada neće udati, opisujući sebe kao "ženu jednog delfina", kada je njen vodeni ljubavnik preminuo nakon što je imao stomačne probleme, u svojoj 40. godini.